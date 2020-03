L’événement «Door Busters» de Borderlands 3 garantit un transport d’armes légendaire

Capture d’écran: Gearbox

Les événements Borderlands 3 ont tendance à être aléatoires. L’actuel, “Door Busters”, n’est pas seulement un succès. C’est un tir à la tête.

Techniquement, «Door Busters» fait partie d’un vaste événement d’un mois appelé «Co-op Loot Drop». Entre maintenant et le 30 avril, si vous vous associez à un partenaire coopératif (ou deux ou trois), tous les ennemis Badass que vous abattez laisseront un butin supplémentaire. Le gimmick à long terme de Co-op Loot Drop est qu’il y a un mini-événement différent chaque semaine, dont «Door Busters» est le premier.

La vanité des «Door Busters» est simple. Toutes les marchandises des distributeurs automatiques standard sont remplacées par des équipements de niveau or. Chaque machine n’a qu’une seule pièce d’équipement, mais, tant que vous avez un niveau de Mayhem activé, il s’adapte à votre niveau. Les machines à sous-munitions de Marcus ont chacune une arme, les décharges de munitions ont une grenade et les vendeurs de médicaments de Zed ont un bouclier et un mod de classe. (La machine d’articles pour vétérans est inchangée.)

“Door Busters” est livré avec deux hoquets. Pour commencer, l’équipement n’est pas bon marché; J’ai dû débourser bien plus de 100 000 $ sur certaines armes. D’autre part, les distributeurs automatiques n’ont pas le compte à rebours de réinitialisation normal. Une fois que vous avez acheté la seule offre d’une machine, vous devrez recharger le jeu si vous en voulez plus.

Entrez: agriculture. J’ai constaté que deux sites rapportent de gros dividendes. Sur Pandora, les deux sites de voyage rapide dans la région de Devil’s Razor (Boomtown et Roland’s Rest) ont Zed’s Meds, Ammo Dump et Marcus ’Munitions machines. Ou vous pouvez vous rendre dans la zone du bassin Floodmoor, sur Eden-6. Deux sites à déplacement rapide, Reliance et Knotty Peak, sont également à proximité de tous les trois types de distributeurs automatiques. Il suffit de tomber dans le rasoir du diable, d’acheter tout l’équipement légendaire, de se diriger vers l’autre endroit à voyage rapide et d’acheter tout cet équipement. Répétez ensuite le processus pour Floodmoor Basin, quittez le jeu, rincez, lavez, répétez.

Le rasoir du diable et le bassin Floodmoor sont essentiellement conçus pour l’agriculture: vous pouvez faire démarrer six distributeurs automatiques sans avoir à vous asseoir à travers les écrans de charge atroces de Borderlands 3. Bien sûr, le temps n’est pas vraiment essentiel de nos jours, mais bon, certains d’entre nous aiment prétendre que nous vivons toujours dans un monde impatient.

«Door Busters» se déroulera jusqu’à 9 heures le jeudi, date à laquelle Gearbox ouvrira les portes sur un nouveau mini-événement.

