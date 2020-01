L’événement Dragalia Lost X Monster Hunter commence le 28 janvier

Nintendo a publié une nouvelle bande-annonce pour le Dragalia Lost X Monster Hunter événement de collaboration, révélant sa date de début et plus de détails.

L’événement s’appelle «Primal Crisis» et ajoute beaucoup de contenu Monster Hunter au jeu. Les joueurs pourront obtenir Rathalos en tant que dragon gratuit en jouant à l’événement, avec des armes Monster Hunter, des emotes et d’autres récompenses. De plus, deux Monster Hunter Adventurers seront ajoutés dans le cadre de l’événement:

5 * Hunter Vanessa: élément léger, lance-lance, unité d’attaque

5 * Hunter Berserker: élément de feu, porteur d’épée, unité d’attaque

L’événement se déroulera du 28 janvier au 16 février 2020.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous pour tous les détails:

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

