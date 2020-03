l’événement du jeu vidéo sera annulé par le coronavirus

Il E3 2020, le salon le plus pertinent de l’industrie du jeu vidéo, n’aura finalement pas lieu cette année. Cela a été révélé par diverses sources ces dernières heures, ce qui garantit que l’organisation aurait pris la décision de ne pas procéder à sa célébration au cours des dernières heures en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).

Citant des informations de personnes liées à cette affaire, il existe déjà plusieurs confirmations qui pointent vers son annulation définitive, malgré le fait que les plans semblaient se poursuivre à la fin de la semaine dernière, lorsque les organisateurs ont publié un communiqué annonçant les mesures qui seraient mises en œuvre. Mars afin d’assurer le bien-être des participants. La foire, qui doit avoir lieu à début juin prochain à Los Angeles, pourrait continuer à avoir un lancement en ligne, tout comme plusieurs fabricants de smartphones ont fait leurs présentations via le streaming après l’annulation du MWC 2020.

Comme ils le font remarquer depuis Bloomberg, L’organisation E3 2020 fera une déclaration ce mercredi à 9h30. de Californie (17h30 CET).

De nombreuses victimes

L’E3 2020, si sa suspension est finalement confirmée, serait l’un des de nombreuses victimes lors de foires et d’événements ce qui s’est passé ces derniers jours à l’occasion de l’expansion de la maladie est née à Wuhan, en Chine, à la fin de l’année dernière. En plus du MWC 2020, la Game Developers Conference, l’événement Facebook F8, le Google I / O, le South by Southwest ou la présentation du Huawei P40 à Paris sont quelques-uns de ceux qui ne rassembleront pas les participants à ces éditions.

Dans l’air il y en a d’autres, comme WWDC d’Apple ou Microsoft Build, qui n’ont pas encore annoncé s’ils seront enfin célébrés ou non. La situation actuelle n’invite pas pour l’instant à l’optimisme.

