L'événement du Nouvel An du Mario Kart Tour commence le 31 décembre

Nintendo a annoncé le prochain événement pour son jeu mobile gratuit Visite de Mario Kart. Bien sûr, tout est lié à la nouvelle année. Célébrations à partir du 31 décembre avec le bien nommé New Year's Tour.

Cette prochaine tournée décorera la piste de Tokyo, ajoutera plusieurs nouveaux pilotes, karts et planeurs, et se terminera le 14 janvier. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, Mario porte une tenue traditionnelle Happi de Super Mario Odyssey et Toad a une tenue de nouvel an beaucoup plus idiote. Il y a aussi une Gold Koopa et Red Yoshi à l'affiche.

Mario Kart Tour a pris un bon départ en 2019, avec le jeu récemment élu comme l'un des “ meilleurs jeux occasionnels '' de 2019 par Google Play et également reconnu par Apple comme étant le jeu le plus téléchargé de l'année.

Allez-vous voir la nouvelle année avec Mario Kart Tour? Laissez un commentaire ci-dessous.

