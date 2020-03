L’événement en ligne de Rezzed Digital démarre demain à la place d’EGX Rezzed

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 25 mars 2020 17:03 GMT

Avec EGX Rezzed reporté jusqu’en juillet, ReedPop et Gamer Network ont ​​annoncé un nouvel événement en ligne appelé Rezzed Digital.

Rezzed Digital reprendra la place laissée par le report d’EGX Rezzed. Vous pouvez vous attendre à des panneaux numériques et à des flux en direct consacrés à la couverture des jeux indépendants et à un salon des carrières en ligne.

Vous pouvez vous attendre à trois jours de contenu à partir de demain 26 mars à 10 h 00 au Royaume-Uni.

Voici quelques éléments à attendre au cours des trois prochains jours:

En dehors de la Xbox, la première du dernier épisode de leur série Oxventure Dungeons and Dragons, et une bataille en direct contre Gang Beasts!

Jesse Cox en streaming une sélection de jeux indépendants.

De nombreuses couvertures de jeux indépendants Eurogamer et Eurogamer accueillent leur panel annuel de conseils de carrière en journalisme de jeux.

La chaîne YouTube d’Eurogamer hébergera des flux en direct et un Happy Hour communautaire.

GamesIndustry.biz présente des discussions en ligne sur le salon des carrières, donnant des conseils et un aperçu du travail dans le secteur des jeux.

Rock Paper Shotgun héberge Let’s Plays et du contenu de panel sur sa chaîne YouTube et écrit sur quelques-uns de leurs jeux indépendants préférés.

Dicebreaker héberge un jeu en direct.

VG247 et USG vous présentent le détail de certains de leurs jeux indépendants préférés.

L’horaire complet sera publié demain sur le site Web d’EGX Rezzed.

EGX Rezzed 2020 est maintenant prévu du 2 au 4 juillet.

