L’événement Final Crash Team Racing Grand Prix dévoilé

Participez au dernier Grand Prix Crash Team Racing avant qu’il ne soit trop tard! (Image: Activision)

Les créateurs de Crash Team Racing Nitro-Fueled, Activision et Beenox, ont annoncé que le mode Grand Prix tire à sa fin. La prochaine saison sera la dernière pour les fans.

Dans un article de blog, il a été révélé que le mode Grand Prix très apprécié entamerait sa dernière saison cette semaine. Une fois terminé, le mode ne sera plus disponible, mais cela ne signifie pas qu’il y aura un manque de nouveau contenu. Les développeurs ont promis que nous pouvons nous attendre à des défis passionnants ainsi qu’à de nouveaux contre-la-montre, personnages, skins et karts.

De plus, le contenu des événements précédents du Grand Prix Crash Team Racing sera toujours jouable après la fin du mode. Les joueurs peuvent accéder à ces cartes via les modes arcade et matchmaking locaux.

Le mode Grand Prix de Crash Team Racing offre aux joueurs une variété de défis à relever. Ils peuvent être complétés par la course sur les cartes en vedette contre des adversaires dignes. Tous les progrès vont vers divers jalons qui débloquent des personnages, des karts et des objets de personnalisation. Avec tout ce contenu à découvrir, nous vous recommandons d’essayer ce mode à haute consommation alors qu’il est toujours là.

Alors, allez-vous manquer le mode Grand Prix? Sur quelle carte avez-vous préféré courir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas consulter la chaîne YouTube Daily Gaming Report!

