L’événement Final Fantasy VII Remake annulé au Japon par un coronavirus

Comme prévu, la crise sanitaire provoquée par le coronavirus a affecté différents secteurs et modifié les plans de nombreuses activités commerciales. Dans le cas des jeux vidéo, l’impact se fait de plus en plus sentir et a déjà affecté l’un des grands événements que Square Enix avait prévu pour les débuts de Final Fantasy VII Remake.

Un rapport Twinfinite a révélé les 2 visages de la célébration en préparation au Japon pour les débuts à venir de Final Fantasy VII Remake, qui a été affecté par le coronavirus. La bonne nouvelle est que Square Enix a lancé un train avec des motifs du légendaire RPG, qui fait déjà partie de la ligne Yamanote à Tokyo. Comme vous le savez, les trains sont un élément important dans l’histoire de Final Fantasy VII et la société japonaise a estimé que la meilleure façon de célébrer l’arrivée du remake était de prendre le Battle Train pour les utilisateurs japonais.

【#BATTLETRAIN】

当選 者 以外 の 方 で も イ ベ ン ト を 体 験 で き る よ う, 当日 WEB で も 謎 解 き の 一部 問題 を 抜 粋 し て 公開 い た し ま す! 参加 す る と い い こ と が あ る か も …? ま た 本 日 よ り AD ト レ イ ン も 走 行 中 で す! # FF7R # FF7

. 運行 状況 に つ い て 、 駅 係 員 問 は ご わ せ 。.. さ さ. Pic.twitter.com/u5PhZoYdFl

– FFVII REMAKE (@FFVIIR_CLOUD) 17 février 2020

Cependant, il y a aussi de mauvaises nouvelles, car en raison de la situation du coronavirus, Square Enix a annulé la célébration qui était prévue avec les fans japonais en attente de Final Fantasy VII Remake et qui aurait lieu dans le Battle Train. Evidemment, l’entreprise suit les recommandations des établissements de santé, évitant les foules dans les espaces clos afin d’éviter d’éventuelles infections.

FF7R AD 公式 ッ ピ ン グ の 確認 が 取 た。 公式 Twitter

– ヤ テ ラ ピ (@ yatewrapi_4642) 17 février 2020

Final Fantasy VII Remake fera ses débuts sur PS4 le 10 avril et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à ce RPG attendu qui ramènera l’histoire légendaire de 1997.

