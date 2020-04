L’événement Fortnite Deadpool dévoilé vendredi

Le skin Deadpool pas si secret de Fortnite devrait être déverrouillé demain, le 3 avril, et il semble qu’Epic ait un événement sur le thème de Deadpool prévu pour coïncider avec la sortie du skin.

Le compte Twitter officiel de Deadpool a annoncé que le personnage irrévérencieux de Marvel “planterait” Fortnite à partir du 3 avril. “Il y aura de la musique, des tacos et tout un tas de Deadpool”, lit-on dans le tweet. L’image ci-jointe montre le yacht défiguré avec les dessins de Deadpool, suggérant que la zone sera prise en charge dans le cadre de l’événement.

À partir de demain, j’écrase cette fête. Il y aura de la musique, des tacos et bien d’autres Deadpool.

Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. pic.twitter.com/ubrsOFalvf

– Deadpool (@Deadpool) 2 avril 2020

En ce qui concerne le skin Deadpool susmentionné, vous pourrez le déverrouiller si vous avez suivi les défis Deadpool de cette saison. Jusqu’à présent, il y a eu une nouvelle paire de ces défis chaque semaine, mais ils sont considérablement plus faciles que les défis hebdomadaires réguliers de Fortnite; la plupart peuvent être achevées en cliquant simplement sur la cachette de Deadpool dans le QG principal.

Le skin Deadpool arrive dans la foulée des défis de la semaine 7 de Fortnite. Le lot de cette semaine tourne autour de Skye, un autre nouveau skin de personnage que vous pouvez débloquer via le Battle Pass de la saison 2. Comme d’habitude, la plupart des défis sont assez simples, mais il y en a quelques-uns qui peuvent vous lancer dans une boucle. Nous avons rassemblé des guides pour vous aider à retrouver The Shark, Rapid’s Rest et Gorgeous Gorge ainsi que Box Factory.

Il ne reste que quelques semaines dans la saison 2 de Fortnite Chapter 2, donc le temps presse pour terminer tous les défis hebdomadaires auxquels vous n’avez peut-être pas encore réussi. Si vous avez besoin d’aide pour les terminer, vous pouvez trouver toutes nos cartes et guides dans notre résumé des défis de la saison 2 de Fortnite.

