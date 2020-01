L’événement Monster Hunter commence bientôt à Dragalia Lost

Les joueurs de Dragalia Lost seront heureux de savoir qu’un événement sur le thème de Monster Hunter est en route. Le coup d’envoi sera donné le 28 janvier à 22 h. PT, l’événement MONSTER HUNTER PRIMAL CRISIS se compose d’une histoire originale, de nouveaux arts et de la musique de fond, de récompenses spéciales dans le jeu et bien plus encore. Découvrez la bande-annonce officielle et lisez la suite pour tous les détails:

La saison de chasse s’ouvre dans le jeu Dragalia Lost alors que des monstres d’un autre monde commencent à apparaître! Le prince et le felyne doivent se tenir ensemble contre la menace imminente et se battre en équipe lorsqu’ils sont confrontés à Rathalos, le roi des cieux. Le temps est venu pour le prince et ses amis de tester leur instinct de chasse!

Hunter Vanessa: Hunter Vanessa Vanessa la chasseuse, vêtue d’un ensemble d’équipement Kirin. Elle et son adorable compagnon Felyne s’aventurent à travers les ruisseaux, les bois et les volcans à la recherche de proies. Et en prime, elle a acquis de nouvelles compétences de lance fines d’Elisanne!

Hunter Berserker: Berserker le chasseur, vêtu d’une armure fabriquée par le légendaire Rathalos. Ayant considéré la bête comme un adversaire digne, il se mit à l’abattre afin qu’il sache vraiment ce que c’est que de se sentir vivant. La chasse promet d’être sa satisfaction ultime.

Connectez-vous pendant 10 jours pendant la durée de l’événement pour obtenir des récompenses telles que Rathalos Firesword et 5 ★ Summon Voucher (Dragon)!

Durée de l’événement: du 28 janvier 2020 à 22 h 00 PT au 16 février 2020 à 21 h 59 PT

