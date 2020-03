L’événement New Horizons Bunny Day démarre le 1er avril

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 26 mars 2020 17:22 GMT

Maintenant que Animal Crossing: New Horizons a été lancé sur Nintendo Switch, le premier événement saisonnier est en route.

Du 1er au 12 avril, Animal Crossing: New Horizons les joueurs peuvent participer à Bunny Day.

Pendant ce temps, vous devrez trouver des œufs cachés par la fermeture éclair du visiteur de lapin et fabriquer des objets spéciaux avec eux. Découvrez la bande-annonce de l’événement ci-dessous.

La prochaine mise à jour gratuite du jeu arrive fin avril et ajoute l’événement Jour de la Terre.

Si vous débutez, assurez-vous de jeter un œil à nos guides Animal Crossing: New Horizons. Voici une liste de bogues qui vous indique également quand trouver chaque bogue et en voici un sur le poisson; celui-ci sur la façon d’acquérir des ressources, et bien plus encore.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.