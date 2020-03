L’événement Otaku annulé se tiendra toujours en ligne

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Chaque printemps, plus de 150 000 personnes se rassemblent au centre des congrès Makuhari Messe à l’extérieur de Tokyo pour le Nico Nico Cho Kaigi (Super Meeting). L’événement, parrainé par la société derrière la plateforme vidéo Nico Nico, rassemble des fans d’anime, de jeux, de cosplay, de musique et plus encore. Cette année, cela se fera en ligne.

En raison de problèmes liés au coronavirus COVID-19, la super réunion en personne sera annulée. Ci-dessous est une image d’un précédent Cho Kaigi.

L’annulation semblait inévitable et prudente.

Cette année, Nico Nico Cho Kaigi devait se tenir du 18 au 19 avril. Selon IT Media, les organisateurs rembourseront ceux qui ont déjà acheté des billets pour l’événement.

Bien que l’événement réel ait été annulé, une version en ligne aura lieu à la place. Baptisée Nico Nico Net ChoKaigi, la version en ligne prétend déjà être “le plus grand festival Internet du Japon” et se tiendra du 12 au 19 avril.

L’année dernière, plus de 168 000 personnes ont assisté au Cho Kaigi en personne, mais 6,6 millions de personnes l’ont consulté en ligne. Il y a donc une tradition de vivre l’événement virtuellement de façon importante.

Famitsu rapporte que le Net Cho Kaigi de cette année proposera diverses performances en direct ainsi que d’autres types de divertissement.

