L’événement Overwatch Archives est désormais disponible sur Nintendo Switch

Comme chaque année, l’événement Overwatch revient qui nous permet de vivre certaines des missions et escarmouches que les héros de Overwatch Tout au long de l’histoire. Les archives C’est l’événement annuel le plus excitant avec le plus de contenu nouveau pour ses joueurs. Cette fois, il intègre également le format “Jouer pour gagner”, que nous avons déjà vu lors d’événements précédents et dans lequel nous obtiendrons de nouveaux aspects et d’autres éléments cosmétiques en remportant un certain nombre de jeux. Ce Archives 2020 Il a fière allure et pourrait être le dernier jusqu’au lancement d’Overwatch 2!

Plongez dans l’histoire d’Overwatch

Cet événement Archives nous ramène aux missions que nous avons déjà pu jouer dans les éditions précédentes de celui-ci: Rébellion, calcul et tempête imminente. Mais alors, qu’est-ce qui nous apporte du nouveau? Des défis! Difficulté! Sueur et larmes! Chaque mission dispose de certaines variantes qui augmentent sa difficulté et nous obligent à relever chaque défi différemment.

Cinq nouveaux skins légendaires, trois aspects épiques et une multitude de sprays, de gestes et de phrases. Chaque semaine, à compter du 13 mars, vous pouvez obtenir les articles cosmétiques suivants:

Semaine 1: Icône, graffiti et look épique Holi de SymmetraSemaine 2: Icône, graffiti et look épique Rouillé de TorbjörnSemaine 3: Icône, graffiti et look épique Osa de Mei

La première fois que vous terminerez les différentes missions des Archives, vous obtiendrez boîtes à butin, qui peut évoquer certains aspects des archives précédentes. Tu n’as aucune excuse! Saupoudrez vos contre-joies, armez-vous de courage et passez à l’appel des héros. Revivez l’histoire d’Overwatch sur votre Nintendo Switch!

