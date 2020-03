L’événement Overwatch Archives est en direct avec de nouvelles missions de défi hebdomadaires

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 12 mars 2020 18:36 GMT

Il est temps de revenir aux archives d’Overwatch.

L’annuaire Overwatch L’événement Archives est maintenant en ligne jusqu’au 2 avril.

Pendant que l’événement est en direct, vous gagnerez des boîtes de butin d’archives contenant des emotes, des intros, des skins et des sprays en surbrillance.

Nouveauté cette année, les missions de défi hebdomadaires changeront chaque semaine. Voici le calendrier.

Semaine 1: Évitez la lave mortelle rejetée par les ennemis abattus et survivez à l’incursion omnidirectionnelle de King’s Row avec une santé limitée et des dégâts exponentiels.

Mission Uprising Story: Faites équipe et incarnez Tracer, Torbjörn, Reinhardt ou Mercy pour vaincre les robots et libérer la ville.

Nouvelles missions de défi:

Cœurs en fusion – Les ennemis jettent de la lave à leur mort.

Canon de verre – Les joueurs ont réduit leurs points de vie et infligent des dégâts accrus.

Semaine 2: Perfectionnez vos compétences de tir à la tête avec des coups critiques et rapprochez-vous de vos ennemis.

Mission d’histoire de rétribution: Faites équipe et incarnez McCree, Moira, Genji ou Reyes (plus tard connu sous le nom de Reaper).

Nouvelles missions de défi:

Coup chirurgical – Seuls les coups critiques font des dégâts.

Close Quarters – Les ennemis ne peuvent être tués que si un joueur est à proximité.

Semaine 3: Devenez votre propre soutien vampirique en infligeant des dégâts et en abattant les ennemis enragés par la mort de leurs camarades.

Mission Story Storm Rising: Faites équipe et incarnez Tracer, Genji, Winston ou Mercy.

Nouvelles missions de défi:

Blood Moon Rising – Pas de héros de soutien. Soignez-vous en faisant des dégâts.

Storm Raging – Certains ennemis sont enragés. Les tuer répand la rage.

Chaque semaine, le Weekly Challenge vous demandera de gagner des parties pour gagner des récompenses. Par exemple: gagner trois matchs au cours de la première semaine vous fera gagner l’icône Holi Symmetra Player. Gagnez six matchs et vous repartirez avec le Holi Spray, et gagner neuf matchs vous fera gagner le Holi Symmetra Epic Skin.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des skins que vous pouvez gagner pendant l’événement et à travers les défis.

Overwatch Archives des skins d’événement

Intro des événements Overwatch Archives

Overwatch Emote d’événement Archives

