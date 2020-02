L’événement Pokemon Day 2020 annoncé pour Pokemon GO, comprend des Pokémon blindés Mewtwo et Clone

Niantic a annoncé ses plans d’événement Pokemon Day 2020 pour Pokemon GO.

À partir du 5 février 2020, un certain nombre d’événements spéciaux seront organisés Pokemon GO pour célébrer Pokemon Day (qui tombe le 27 février). Ceux-ci incluent un certain nombre de Pokémon «Party Hat», le retour d’Armored Mewtwo, ainsi que l’arrivée de Clone Pokemon. Ces Pokémon Clone sont apparus à l’origine dans Mewtwo Strikes Back, et c’est la première fois qu’ils seront présentés en dehors de ce film.

Découvrez tous les détails ci-dessous:

Formateurs,

Le saviez-vous? Le Pokémon Day a lieu chaque année le 27 février car c’est à ce moment-là que les premiers jeux vidéo Pokémon ont été lancés au Japon en 1996! Pour célébrer #PokemonDay, nous vous invitons à participer à un événement très spécial.

De plus, Pokémon: Mewtwo contre-attaque — Evolution arrivera sur Netflix le 27 février! Pour commémorer cette sortie spéciale du film, Armored Mewtwo reviendra sur Pokémon GO, accompagné de certains des Pokémon Clone vus dans le film!

Événement de célébration de la Journée Pokémon

Date + Heure

Mardi 25 février 2020, à 13 h 00 au lundi 2 mars 2020 à 13 h 00 PST (GMT −8)

traits

– Certains Pokémon sont là pour faire la fête! Gardez un œil sur Pikachu et Eevee portant des chapeaux de fête apparaissant dans la nature. Bulbasaur, Charmander et Squirtle arborant le même look festif éclosent à partir d’oeufs de 7 km. Il y a une chance que l’un de ces Pokémon de fête soit aussi brillant!

– Armored Mewtwo riposte lors de raids cinq étoiles! Non seulement Armoured Mewtwo dans Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution, mais il reviendra également aux raids avec la Psystrike d’attaque chargée spéciale.

– Rappelez-vous Clone Pokémon? Eh bien, certains arrivent sur Pokémon GO! Pour célébrer le lancement de Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution sur Netflix, Pokémon Clone spécial — y compris Venusaur, Charizard et Blastoise — apparaîtra dans des raids à quatre étoiles. Assurez-vous également d’utiliser #GOsnapshot pendant l’événement: le clone Pikachu peut apparaître sur votre photo et vous pourrez peut-être l’attraper!

Bonus

– Les formateurs pourront effectuer jusqu’à deux métiers spéciaux par jour. Pour plus d’informations sur ce qu’est un métier spécial, veuillez consulter cet article du centre d’aide.

Raid Day avec Nidorino et Gengar portant des chapeaux de fête!

Date + Heure

Dimanche 1 mars 2020, à partir de 14 h 00 à 17 h 00 heure locale

traits

– Nidorino portant des chapeaux de fête apparaîtra dans les raids à deux étoiles.

– Les Gengar qui connaissent Lick et Psychic et portent des chapeaux de fête apparaîtront dans des raids quatre étoiles.

– Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Shiny Nidorino ou un Shiny Gengar portant un chapeau de fête!

– Vous pouvez recevoir jusqu’à cinq laissez-passer de raid sans frais pendant l’événement en faisant tourner des disques photo dans les gymnases. Vous ne pouvez pas détenir plus d’un de ces laissez-passer de raid à la fois, et ils ne seront pas disponibles après la fin de l’événement.

Préparez-vous à partir et à célébrer Pokémon ensemble! Merci de faire partie de ce voyage avec nous! Nous sommes ravis de voir ce qui se passera l’année prochaine.

—L’équipe Pokémon GO

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

