L’événement Pokemon Go Cobalion Raid commence demain

Le légendaire Cobalion revient sur Pokemon Go un peu plus tôt que prévu. Le Pokémon légendaire devait à l’origine revenir pour un événement spécial de week-end de raid à partir du 20 mars, mais cet événement a depuis été prolongé et devrait maintenant débuter demain 17 mars.

À partir de 13 h PT / 16 h HE, Cobalion sera à nouveau présenté dans les batailles de raid cinq étoiles. C’est la deuxième fois que le Pokémon légendaire apparaît dans Pokemon Go, mais il y a une bonne raison de participer à l’événement même si vous en avez déjà un. Cette fois-ci, Cobalion connaîtra le mouvement d’événement Sacred Sword, et vous aurez votre première chance de rencontrer un Shiny Cobalion.

N’oubliez pas, formateurs! Un événement spécial de raid Cobalion aura lieu le mardi 17 mars 2020 à 13 h. au lundi 23 mars 2020, à 13 h PDT (GMT -7). Ces Cobalion connaîtront l’attaque exclusive à l’événement Sacred Sword. Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un cobalion brillant! pic.twitter.com/wVpq4GXQT2

– Pokémon GO (@PokemonGoApp) 15 mars 2020

L’événement Cobalion Raid doit se terminer à 13 h 00 PT / 16 h HE le lundi 23 mars. Vous pouvez lire plus de détails sur l’événement sur le site officiel de Pokemon Go.

Cobalion n’est pas le seul légendaire à revenir dans le jeu; Niantic ramène également Lugia pour un événement spécial de raid plus tard ce mois-ci. Cet événement a également été prolongé et se déroulera désormais du 24 au 31 mars. Comme avec Cobalion, Lugia connaîtra un mouvement exclusif à l’événement – Aeroblast – et vous aurez la chance de rencontrer sa forme brillante.

Genesect fait également ses débuts dans Pokemon Go cette semaine. Le Pokémon Mythique sera disponible dans le cadre d’un événement spécial sur la recherche appelé A Drive to Investigate, qui se déroulera du 20 au 26 mars. Cependant, vous devrez acheter un billet virtuel pour participer à l’événement. Genesect apparaîtra également dans les raids EX à partir d’avril.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.