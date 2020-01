L’événement Terminator dans Ghost Recon Breakpoint est bon

Il y a maintenant autant de problèmes que Ghost Recon Breakpoint, mais aussi Terminators. Ils sont en fait un bon ajout au jeu et font partie d’une semaine d’événements spéciaux en direct qui a débuté mercredi et se termine en quelque sorte jeudi de la semaine prochaine.

L’événement est amusant, surtout si vous aimez soudainement l’idée de Terminators, envahissant apparemment au hasard le jeu sans rapport avec lequel vous jouez.

Chargez Breakpoint pendant l’événement et vous serez averti qu’une mission Terminator est disponible appelée “Une tempête arrive”. C’est la première des deux missions de l’histoire ajoutées au jeu. Il introduit l’idée qu’il se passe des trucs Terminator sur la vaste île verdoyante où Breakpoint a lieu. Breakpoint implique autrement une lutte pour le contrôle de cette île, opposant le soldat des forces spéciales du joueur et les combattants de la résistance locale à une entreprise militaire appelée Sentinel. Mais, hé, laissez tout tomber, car les Terminators sont revenus à temps pour commettre un meurtre.

Cette mission d’introduction envoie des joueurs dans une base pour recueillir des informations sur une mystérieuse femme qui a été arrêtée par les forces sentinelles. Ce sont des trucs de base pour Breakpoint. Allez à la base, faufilez-vous, tuez furtivement les ennemis et trouvez éventuellement une carte.

Utilisez la carte pour trouver un convoi, attaquez-le, obtenez plus d’informations et, finalement, vous vous retrouverez dans un établissement médical où vous rencontrerez la mystérieuse femme, Rasa Aldwin. Elle vient du futur.

Et elle ne chasse pas seulement les Terminators. Elle est pourchassée par un.

Un problème graphique malheureux a gâché la première apparition du Terminator dans notre jeu. J’espère qu’il s’en sort mieux chez les autres. Capture d’écran: Kotaku

Ubisoft a obtenu la licence Terminator mais n’a pas obtenu les droits de ressemblance Arnold Schwarzenegger, donc la première apparition d’un Terminator dans le jeu est un peu bizarre. Le point est suffisamment avancé, cependant, et dans un hommage clair à la fusillade du poste de police du film Terminator original, vous devez soudainement vous échapper pendant qu’un T-800 tire sur tout le monde en vue.

Quelques instants plus tard, les joueurs se retrouvent dans la cachette d’Aldwin, où elle donne à votre personnage un pistolet spécial qui fait mal aux Terminators. À partir de là, les choses s’ouvrent car les joueurs ont la possibilité d’accéder à une rotation de missions quotidiennes impliquant la chasse aux Terminators.

Que les Terminators soient amusants à combattre dépend de votre tolérance pour combattre les ennemis dont le mouvement lent et la spongiosité des balles ont une justification hollywoodienne. Cela aide si vous êtes dans des croisements absurdes ou tout simplement dans l’idée d’avoir un nouvel événement quelque part dans un grand jeu en monde ouvert.

Samedi, une deuxième mission Terminator basée sur l’histoire s’ouvrira dans le jeu, faisant probablement avancer cette nouvelle mini-histoire et peut-être même la terminant.

Les deux missions d’histoire resteront dans le jeu, donc il y aura toujours du matériel Terminator à découvrir, mais Ubisoft PR dit à Kotaku que les missions quotidiennes de chasse Terminator disparaîtront à la fin de la semaine de l’événement.

Vous croiriez sûrement que tout cela est lié à une forme de Battle Pass de récompenses à débloquer, car bien sûr, c’est le cas. Cela fait partie d’un jeu vidéo moderne de megacorp. Pendant la durée de l’événement, les progrès dans toutes les missions Terminator font progresser les joueurs grâce à une sélection de tenues, de véhicules et d’autres objets sur le thème Terminator.

Peut-être que de grands fans de Terminator seront excités à ce sujet, mais à part les lunettes de soleil signature que vous déverrouillez tôt, il est difficile de les voir comme un tirage au sort.

Cela dit, l’événement lui-même est une touche amusante et un ajout agréable qui anime l’état morne de Breakpoint. Le jeu est toujours embourbé avec des problèmes, y compris un système d’équipement superflu qui conduit les joueurs à perdre constamment du temps à abandonner les armes et les armures pour les trucs les plus puissants qu’ils trouvent constamment. Il a de la fatigue et d’autres systèmes de survie qui étaient initialement ennuyeux et ont ensuite été corrigés pour ne plus être pertinents. Et il a le problème d’être encore un autre jeu Ubisoft massif en monde ouvert qui se sent trop comme les autres et pas assez comme son propre truc. Ce sont toutes des choses que les développeurs disent être au courant et ont promis publiquement de résoudre par des révisions itératives, mais une grande partie de ce changement n’a pas encore atteint le jeu.

Pour l’instant, cependant, Breakpoint reprend au moins le précédent quelque peu maladroit mais agréable établi par son prédécesseur Ghost Recon Wildlands, dans lequel des croisements originaux avec la série de films Predator, Sam Fisher de Splinter Cell et d’autres surgissaient tous les quelques mois. Cette fois, c’est Terminators. La prochaine fois? Nous verrons.

