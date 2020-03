Levi’s célèbre la fête de Mario avec plus de vêtements de sa collaboration avec Nintendo

Aujourd’hui, c’est MAR10, ou le jour de Mario. Pour célébrer cette occasion spéciale, Levi’s a publié quelques autres images qui nous donnent un aperçu de la collaboration qu’elles ont avec Nintendo, qui nous propose des vêtements et accessoires inspirés du plombier le plus célèbre du monde.

Les nouvelles images nous montrent un peu plus de vêtements pour hommes et femmes, ainsi qu’une veste, tous couverts de personnages de Super Mario Bros. Nous pouvons voir les combinaisons parfaites pour tous ceux qui souhaitent montrer leur style de mode et en même temps admettre qu’ils sont de super fans de Mario Bros.

Cette collaboration entre Super Mario Bros.et Levi’s sera disponible le 1er avril 2020. Ici vous pouvez voir plus de cette ligne de vêtements. Auparavant, SEGA avait déjà lancé une autre collaboration avec Puma pour une ligne de vêtements dédiée à Sonic, que vous pouvez rencontrer sur le lien suivant.

Via: Levi’s

