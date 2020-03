L’excitation de l’Eurocup envahira eFootball PES 2020 avant son ouverture

L’Eurocopa 2020 attendue aura lieu au milieu de l’année et il est prévu que tout au long du mois, différentes nations européennes se disputeront la coupe convoitée de la 16e édition du tournoi. Cela ne peut pas passer inaperçu dans le monde du divertissement électronique, et Konami, qui a le droit de représenter ce concours, a récemment révélé quand cette mise à jour sera disponible dans eFootball PES 2020, ainsi que le nouveau contenu qu’il ajoutera gratuitement.

Dans un communiqué officiel, Konami a précisé que le DLC axé sur l’Euro 2020 atteindra tous les utilisateurs du jeu (PlayStation 4, Xbox One et PC) le 30 avril gratuitement.

Que comprendra la mise à jour EURO 2020?

Pour commencer, sachez qu’il inclura le mode tournoi inspiré de cette compétition, qui affrontera les 55 équipes qui feront partie du concours dans la vraie vie, avec leurs joueurs respectifs et des kits mis à jour pour s’adapter aux équipes modernes. De plus, le stade de la finale de l’Euro 2020, le stade de Wembley, prendra vie dans le match, ainsi que le stade de Saint-Pétersbourg.

Mais ce n’est pas tout, à part plus d’éléments seront ajoutés à mesure que la saison de football progresse. Lorsque le DLC arrivera, il aura le design du ballon officiel pour l’Euro 2020 et le design du ballon final sera disponible fin juin. Au cours de ce mois, les joueurs pourront jouer avec des athlètes spéciaux dans myClub, qui recevra également l’équipe du tournoi une fois l’Euro 2020 terminé.

Au cours de cette compétition, il y aura des journées thématiques où les joueurs pourront choisir un pays pour représenter et participer aux événements de défi en ligne.

Au cas où vous l’auriez manqué: Vous pouvez maintenant télécharger une version gratuite d’eFootball PES 2020.

Se battra pour la gloire de l’EURO 2020 dans les esports

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques mois, lorsque l’alliance entre Konami et l’UEFA a été annoncée, il y aura un tournoi en ligne pour l’eFootball PES 2020, dont les qualifications ont commencé récemment. Dans ce document, les 55 équipes auront leurs propres représentants dans le jeu pour contester leur continuité lors de la cérémonie d’ouverture. Les 16 meilleures équipes s’affronteront à Wembley les 10 et 11 juillet pour définir le premier champion d’Euro Esport.

Comment recevez-vous cela? Êtes-vous heureux de tout ce que Konami et l’UEFA se préparent pour célébrer cet événement sportif? Dites-le nous dans les commentaires.

eFootball PES 2020 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

