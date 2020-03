L’expansion de Fallout 76 retardée par la crise des coronavirus

Fallout 76 a dû parcourir une route longue et difficile, qui est elle-même la responsabilité de l’équipe de développement elle-même, et tout comme le jeu se préparait à recevoir une extension qui pourrait changer le cours des choses, les plans ont changé pour le urgence mondiale contre les coronavirus.

Grâce à un message sur leur compte Twitter officiel, Bethesda Studios a rapporté que l’expansion Wastelanders Fallout 76 sera retardé de quelques jours pour des raisons liées au coronavirus. Selon l’étude, les mesures prises pour lutter contre la pandémie ont changé le mode de travail de l’équipe responsable du jeu et cela n’a pas permis de tester la version finale de la mise à jour.

Cependant, Bethesda Studios a indiqué qu’ils travaillaient déjà pour mettre fin à ce processus, ils sont donc en mesure de s’assurer que ce sera le 14 avril prochain lorsque Wastelanders arrive sur Fallout 76, ce qui signifie qu’il y aura plus de contenu et surtout de nouvelles façons d’interagir avec les PNJ qui offriront même des quêtes spéciales, ainsi que de vendre des choses et d’élargir leurs options de dialogue.

Mise à jour de la version Wastelanders pic.twitter.com/h5Rxn359r4

– Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) 26 mars 2020

Fallout 76 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au dernier versement de la franchise.

Restez ici à LEVEL UP.

Source

.