L’expansion de Frostpunk «The Last Autumn» est un conflit de travail

L’extension The Last Autumn de Frostpunk, disponible aujourd’hui sur PC, est la meilleure mise à jour du jeu de construction de ville à ce jour. Il ajoute plusieurs nouveaux mécanismes et écarte la menace d’un thermostat en chute libre pour un bras de fer entre des délais de production stricts et les droits des travailleurs.

The Last Autumn, le deuxième DLC de passe de saison de Frostpunk, ramène les joueurs avant l’effondrement glacial de l’environnement du jeu principal afin qu’ils puissent contribuer à créer les moteurs de la survie de l’humanité. Le joueur supervise la construction de générateurs géants qui peuvent chauffer des villes entières, mais ce processus n’est pas moins brutal que survivre au froid profond. Les travailleurs mécontents menacent de jeter une clé dans la machine à chaque tour, alors que le monde qui leur a été refusé de façonner meurt lentement autour d’eux.

Échange de friches enneigées contre les forêts bucoliques du Groenland en été, The Last Autumn vous charge de superviser la construction d’un générateur sur le site 113, un projet si monumental qu’il nécessite le développement simultané d’une colonie environnante pour entretenir les travaux. Lorsque le jeu principal vous permet de gérer des ressources rares et des températures plongeantes, The Last Autumn vous oblige à marcher sur une corde raide entre faire le générateur à temps et mettre de côté suffisamment de ressources pour soutenir la population qui le crée.

L’extraction de charbon et de minerai est remplacée par des ports qui peuvent être utilisés pour pêcher ou recevoir des ressources du continent. Un nouveau chemin de mise à niveau vous permet d’investir dans des moyens d’ingénierie pour mieux gérer les quais et de décharger les ressources plus rapidement, tandis qu’une station télégraphique vous permet de demander des expéditions de nouveaux travailleurs, ingénieurs et noyaux de vapeur essentiels à la construction du générateur. Le résultat est qu’il est plus difficile d’ajuster les stratégies et les priorités économiques à la volée. Si l’usine de ventilation qui aide à filtrer les fumées toxiques provenant de la fosse du générateur est à court de charbon, il n’est pas aussi facile d’en obtenir plus que de simplement renvoyer plus de travailleurs dans une mine.

Ces pannes de la chaîne d’approvisionnement sont finalement au service du principal antagoniste de The Last Autumn: les grèves de main-d’œuvre. Si les conditions de travail et de sécurité se détériorent trop, la construction s’arrête, compromettant l’achèvement en temps opportun du générateur. L’adoption de nouvelles lois pour réduire l’insatisfaction, y compris la création de syndicats et de guildes qui peuvent imposer des exigences supplémentaires sur la façon dont vous administrez la colonie, offre un moyen de ramener les gens au travail. Un autre est le dumping de ressources pour rendre les conditions plus sûres. Hanter tous ces compromis, c’est savoir que si vous ne faites pas ce qui est nécessaire, quelqu’un d’autre prendra simplement votre place.

L’ensemble de défis augmentés de l’automne dernier est plus accessible que le jeu de base, au moins au début: la nourriture est plus facile à trouver et il n’y a pas encore de générateur pour s’inquiéter de se nourrir continuellement. Mais les choses deviennent plus périlleuses pour naviguer plus tard, car les besoins en cascade de la construction du générateur menacent d’écarter toutes les autres considérations. Trois tentatives et quatre heures plus tard, je n’ai toujours pas réussi.

Lors de ma première tentative, j’étais déjà en retard sur le calendrier lorsque mes employés ont décidé de faire grève en raison de mauvaises conditions de sécurité. Encore une échéance manquée et je serais viré par le conseil d’administration. J’ai essayé de gagner de la bonne volonté en donnant aux travailleurs des rations supplémentaires, mais ce n’était pas suffisant. Ils étaient hors de patience et j’étais hors du temps. J’ai donc promis d’adopter une loi améliorant la qualité globale des repas, mettant notre alimentation en danger pour nourrir le corps des gens. Trois jours en jeu plus tard, j’ai fait le choix difficile de prolonger les jours de travail à 14 heures pour remettre la construction dans les délais. Les blessures au travail se sont accumulées et j’ai finalement été licencié après avoir raté une autre étape importante du projet.

Alors que le spectre de l’effondrement de l’humanité aide à vérifier la boussole morale qui guide mes décisions dans le jeu principal, tout en jouant à The Last Autumn, il est difficile de ne pas vouloir faire le bien de tout le monde tout le temps. Le jeu encourage cet état d’esprit en attachant un bonus de motivation et de contentement à chaque acte juste. Mais faire ce qui est juste n’empêchera pas le désastre ultime. Autant que The Last Autumn est un cours intensif pour créer de petits miracles en tant que manager intermédiaire, c’est aussi un peu comme arracher les chaises longues du Titanic et les jeter sur l’iceberg imminent.

Savoir où le monde de Frostpunk se dirige insuffle à chaque décision un mélange de pitié et d’obligation morale. Quel est l’utilité de travailler au maximum pour gérer le déclin inévitable de l’humanité? Construire une société plus équitable au bord de l’armageddon peut sembler un luxe, mais si des dizaines d’heures de Frostpunk m’ont appris quelque chose, c’est que le respect et l’équité sont tout ce que les gens auront à se donner à la fin du monde.

Les signes d’optimisme de l’automne dernier résident dans la possibilité que les leçons de gestion que le jeu donne pourraient un jour, d’une manière ou d’une autre, être ramenées à une époque encore plus tôt, alors qu’elles pourraient aider à créer un ordre mondial capable de faire face à la crise environnementale de manière plus urgente. The Last Autumn m’a fait rêver d’une future extension Frostpunk ou d’une suite basée sur une chronologie alternative où je pourrais trouver un meilleur moyen de faire face à la catastrophe imminente. Si Frostpunk a une ressource en abondance, c’est de l’espoir.

