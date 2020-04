L’expansion de Wastelanders de Fallout 76 est décevante jusqu’à présent

Capture d’écran: Bethesda

En descendant la colline du Vault 76 où j’ai émergé il y a un an et demi, j’aperçois un couple en train de gravir un chemin de pierre. Ce sont les premières personnes que j’ai vues dans Fallout 76 depuis plus de 100 heures avec. Ils me demandent si le coffre-fort est toujours ouvert et si j’ai entendu parler de quelque chose appelé le “grand”. Une option de conversation apparaît qui me permet de mentir et de leur dire que je sais tout à ce sujet. Finalement, ils se rendent compte que je les secoue et refusent de me parler plus. C’est la vie. L’humanité est de retour dans les Appalaches, et comme partout ailleurs dans ce jeu, c’est un peu décevant.

L’expansion gratuite des Wastelanders d’aujourd’hui amène ces PNJ et d’autres PNJ dans la Virginie-Occidentale irradiée de Fallout 76. Chacun d’entre eux espère découvrir un trésor au fond d’une mystérieuse nouvelle voûte. Dans le sud, des colons amis ont construit un campement appelé Foundation où ils travaillent dur pour reconstruire la civilisation, tandis qu’au nord, un groupe rival de pillards s’est installé pour espérer piller la prospérité naissante de la région. L’extension ajoute également plus de quêtes et une myriade d’améliorations de la qualité de vie pour récompenser les joueurs qui sont restés avec Fallout 76 pendant tout ce temps. Vraisemblablement, les nouveaux changements pourraient également convaincre de nouveaux joueurs qui pourraient être curieux, tout comme les nouveaux résidents des Terres désolées, de savoir si un Wasteland revigoré est vraiment à nouveau en mouvement. Après avoir joué pendant quelques heures, je ne suis toujours pas convaincu que ce soit le cas.

Capture d’écran: Bethesda

L’extension s’articule autour des deux nouvelles factions et avec lesquelles vous décidez de vous lancer. Chaque camp aura son propre équipement spécial que vous ne pourrez obtenir qu’en augmentant votre réputation auprès d’eux en accomplissant des quêtes de fidélité. Vous devez être au niveau 20 pour commencer avec eux, mais pour ceux qui arrivent dans les Appalaches, une nouvelle série de quêtes a été ajoutée vers le début du jeu pour aider à transporter les joueurs.

Actuellement, je joue pour les deux côtés, mais finalement Bethesda dit de pousser votre réputation au maximum, vous devrez vous retourner contre un groupe ou l’autre. Le mystère autour de la nouvelle voûte secrète est intrigant, tout comme le potentiel d’une guerre inter-factionnelle dont les conséquences se répercutent sur la carte, mais au début des deux côtés, on trouve plus comme des donneurs de quêtes glorifiés que les personnages indépendants et riches en émotions des précédents Fallout Jeux.

Capture d’écran: Bethesda

Le chef des pillards, Meg, arbore une voix bourrue et une coupe de cheveux rasée. Après avoir parcouru de grandes et fastidieuses longueurs pour diffuser la voix d’un autre raider de renom lui disant de me rencontrer, elle me charge de trouver certains de ses grognements et de les aider à combattre Scorched. Des statistiques plus élevées dans le charisme ou l’intelligence ouvrent des options de conversation supplémentaires où vous pouvez lui dire, en tant de mots, qu’elle est une idiote, mais finalement j’ai frappé un mur dans les deux sens, et ainsi de suite pour faire son sale boulot, je est allé.

Paige, le porte-parole de facto des colons nominalement démocratiques de la Fondation, a une demande similaire, bien que passer du temps avec lui soit beaucoup moins difficile. Exprimé par Beau Billingslea de la célébrité de Cowboy Bebop, il se méfie quand je lui dis que ses partisans doivent être vaccinés contre l’infection Scorch qui a ravagé les Appalaches avant leur arrivée et m’a dit d’aller en discuter avec leur médecin, qui traîne actuellement dans une tourbière. juste au sud de la colonie. Paige n’a pas beaucoup d’histoire à partager, pas plus que les autres résidents de la Fondation. L’un d’eux, un futur père nommé Derrick, me dit qu’il vient de Pittsburgh alors qu’il tente de masquer un accent canadien. Je le parsème de questions mais aucune d’entre elles ne mène à quelque chose d’intéressant. D’autres colons ne disent rien du tout au-delà des prévisions météorologiques inquiétantes du type «ressemble à de la pluie».

Capture d’écran: Bethesda

Wastelanders ajoute des compagnons qui ne peuvent pas quitter votre base mais vous aideront à le défendre pendant votre absence. Voici comment j’ai rencontré et recruté l’un d’eux: d’un coup, j’ai reçu un signal de détresse de quelqu’un qui prétendait être un astronaute. Je l’ai finalement trouvée saignant dans un bunker secret. Appelé le commandant Daguerre, sa navette s’est écrasée à proximité après avoir été en cryosommeil pendant des décennies. Je lui ai donné un stimpak, j’ai trouvé la boîte noire de son navire et je l’ai invitée à revenir dans mon camp pour l’aider à décoder. Son histoire est l’un des points les plus brillants que j’ai rencontrés jusqu’à présent dans l’extension, faisant allusion à quelque chose de plus néfaste. Elle n’a jamais dit comment son navire s’est écrasé et le jeu m’a incité à plusieurs reprises à considérer son histoire avec plus qu’un soupçon de scepticisme à la manière de l’agent Mulder. Comme tant de joueurs de Fallout 76, je suis un glouton pour la théorie du complot, et j’espère maintenant qu’elle fait partie d’une expérience infâme de Vault-Tec. Pour l’instant, je lui ai permis d’utiliser mon établi, de lire mes livres et de lui trouver les babioles dont elle avait besoin pour essayer de localiser ses coéquipiers.

La partie la plus remarquable de voir des PNJ dans Fallout 76 est à quelle vitesse j’ai cessé d’être choqué par cela. Enfin, le jeu de rôle multijoueur de Bethesda a atteint un minimum de la construction du monde basé sur les personnages à peu près tous les autres jeux de sa classe avaient au lancement. Mais à quel prix? Bien qu’aucun des nouveaux personnages ne m’ait encore conquis, ils ont réussi à mettre le reste de son monde étrangement mal à l’aise alors que je continue à l’avancer, en mettant en évidence des disjonctions maladroites et des impasses vacantes que j’avais l’habitude d’avoir. temps plus facile à ignorer.

Capture d’écran: Bethesda

Maintenant qu’il y a des établissements humains, des os nus comme ils le ressentent en ce moment, le reste du désert est encore plus austère en comparaison. Les mêmes groupes d’ennemis munis d’une éponge portant les mêmes ordures se reproduisent encore et encore, comme s’ils levaient un gros doigt du milieu à quiconque s’éloignait du chemin principal. Et malgré une nouvelle série de corrections de bugs et de nombreuses affirmations de nombreux joueurs sur le sous-programme du jeu selon lequel Fallout 76 fonctionne plus facilement que jamais, le combat ressemble toujours à la recherche d’une aiguille dans un seau de vis rouillées, et la fréquence d’images continue de chuter régulièrement sur mon Xbox One. Après une heure de jeu aujourd’hui, le jeu a complètement écrasé ma console.

Wastelanders est une tentative de greffer les caractéristiques de Fallout 3, 4 et New Vegas sur une expérience ratée mais radicale de jeux en monde ouvert, et je ne suis toujours pas sûr que cela prendra. Bethesda a parié que de vrais humains jetés dans un terrain de jeu post-apocalyptique pourraient créer des histoires aussi engageantes que n’importe quoi dans un jeu solo. Ça n’a pas marché. J’espère que les astuces que Wastelanders semble cacher dans sa manche se révèlent meilleures.

