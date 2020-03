L’expérience de jouer au DnD pour la toute première fois

Ma première expérience Dungeons and Dragons

Image vedette: Dungeons and Dragons Warriors of Waterdeep via dnd.wizard.com

Un de mes amis s’est vraiment intéressé aux donjons et aux dragons (D&D / DnD) il y a quelques mois. J’ai donc proposé un groupe d’amis, dont ma femme et moi-même, pour rejoindre une campagne. Je n’ai jamais joué au DnD auparavant, mais j’ai entendu des gens en parler et à quel point c’est amusant. En plus j’adore les RPG et DnD est un peu le RPG par excellence. Nous avons donc décidé d’y aller!

Cependant, nous n’avons pas commencé tout de suite, au lieu de cela, j’ai quelques mois pour étudier pour être un bon maître de donjon. Pendant ce temps, nous avons pu travailler sur nos personnages et en savoir plus sur le jeu. Mais, étant diligent et non procrastinateur comme je le suis, je n’ai rien fait de tout cela. Je suis plutôt allé à notre première session de jeu, la session Zero comme mon ami l’appelait, complètement perdue.

Session Zero

Mon ami nous a avertis que “Session Zero” n’était pas pour jouer mais plutôt pour créer les personnages et s’assurer que tout le monde était sur la même longueur d’onde avec la campagne. J’ai donc pensé “Eh bien, comme je ne connais rien à Dungeons and Dragons, j’attendrai la session Zero pour créer le personnage avec l’aide de mes amis”.

Et donc je l’ai fait, je suis allé à la session sans même connaître les racines (à part les elfes, les humains et les autres races de RPG courantes). L’inévitable s’est donc produit. Tout le monde a commencé à parler de races et de traits et de beaucoup d’informations qui étaient tout simplement trop pour moi à gérer à ce moment-là. Je me sentais donc complètement dépassé.

J’étais tellement bouleversée que ma ligne de conduite consistait simplement à me jeter sur un canapé et à attendre que le monde me donne une réponse sur ce que je devais faire. Il y avait tellement de choses à prendre en considération! Courses, classes, sous-classes, etc. En outre, je souffre du «syndrome incapable de décider» qui n’aide pas dans ces situations (Sidenote: bien qu’il s’agisse d’un syndrome inventé, l’OMS et l’APA reconnaissent le trouble de la personnalité dépendante comme un trouble de la personnalité).

Finalement, je me suis mis, avec un peu d’aide, à entreprendre la tâche étape par étape. J’ai donc commencé à lire sur les racines de DnD dans un guide en ligne. Puis, après en avoir choisi un, j’ai commencé à réfléchir au type de personnage que je voulais jouer et j’ai cherché un cours approprié, etc.

À un moment donné, j’ai cessé de me sentir dépassé et j’ai commencé à me sentir très excité à propos de mon personnage, des personnages de mes amis et du monde. Je suis passé de “Je n’ai aucune idée de quoi faire” à demander à mes amis “Hé! puis-je faire «ceci» et «cela»? Et si vous aviez un compagnon? ». Il s’est avéré être toute une expérience de créer des personnages avec mes amis.

L’excitation de jouer au DnD

Enfin, après que nous ayons tous passé quelques heures à créer nos personnages et à tout écrire, nous étions tous impatients de les essayer. Donc, quand le moment est enfin venu de commencer à jouer, nous étions tous très excités (et un peu fatigués aussi).

Je peux dire que c’était incroyable de voir comment mes amis se sont retrouvés dans les rôles de leurs personnages respectifs. L’expérience a été très divertissante et m’a laissé l’envie de jouer plus! Nous avons donc eu une session de jeu, je suppose une session, prévue pour le dimanche suivant. Et je peux dire que je suis impatient de jouer maintenant.