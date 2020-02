L’expérience de recherche de Steam Labs fait son chemin

Une expérience Steam Labs qui a permis aux utilisateurs de filtrer les recherches plus facilement est maintenant dans la version régulière du client.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de décomposer leurs résultats pour supprimer les titres qu’ils possèdent déjà, qu’ils ont sélectionnés ou ignorés. Il est également possible de fixer un prix maximum, ainsi que d’exclure certains genres. Les utilisateurs ne peuvent désormais plus, par exemple, avoir de jeux d’horreur ou de titres en accès anticipé.

Oh, et la méthode de tri par pertinence des recherches a été modifiée pour prendre en compte vos choix de balises, ce qui signifie que vous aurez plus de chances de voir des jeux que vous aimerez.

La page de recherche propose également un défilement infini, qui fait ce qu’il dit sur l’étain pour être honnête – les utilisateurs peuvent faire défiler pour toujours.

Il s’agit de la première des fonctionnalités expérimentales de Steam Labs à être introduite dans le client Steam. L’initiative a été lancée en juillet 2019 pour donner un meilleur aperçu de ce sur quoi Valve travaillait pour son marché. Le premier lot d’expériences était principalement centré sur la découvrabilité, qui avait longtemps été un problème pour les développeurs sur Steam.

Au Devcom 2019, nous avons rencontré le concepteur de Valve, Alden Kroll, pour discuter de la place de Steam dans le paysage actuel des jeux PC et de ce qu’était le plan avec Steam Labs.