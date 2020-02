L’expérience PlayStation Player Celebration est en direct

L’événement Player Celebration de PlayStation est désormais disponible pour tous les joueurs des pays participants. Sony a organisé cet événement pour célébrer plus de 100 millions de joueurs rejoignant la communauté PlayStation 4 depuis son lancement en 2013.

Les joueurs PlayStation qui s’inscrivent à cet événement entre le 24 février et le 17 mars recevront des prix en fonction des objectifs atteints par la communauté dans son ensemble et seront automatiquement inscrits à un concours pour un kit PlayStation réel.

Le kit comprend un trophée Platinum réel avec l’ID PSN du gagnant gravé, un bon PlayStation Store de 100 $ et plus de bons pour une sélection limitée des «meilleurs jeux PS4» (essentiellement la plus grande collection de hits).

Les joueurs peuvent aider la communauté à atteindre trois objectifs différents; chaque objectif est assorti de prix. Le premier prix est gagné lorsque 125 000 matchs sont joués et 500 000 trophées sont gagnés. Cela donnera aux joueurs un thème statique exclusif pour PS4 et un avatar exclusif pour PSN.

Une fois l’objectif un terminé, les joueurs peuvent gagner 5 images d’avatar PSN exclusives pour le deuxième objectif. L’objectif est de 375 000 matchs joués et 1,5 million de trophées gagnés pour atteindre cet objectif.

Le troisième objectif ne peut être débloqué qu’une fois les deux objectifs suivants atteints. Le prix final sera décerné aux joueurs après 675 000 matchs et 2,7 millions de trophées gagnés. Lorsque cet objectif est atteint, tout le monde se verra attribuer un thème dynamique exclusif pour PS4.

Comme indiqué ci-dessus, l’événement se termine le 17 mars. Donc, si vous avez des trophées que vous voulez gagner ou des matchs à battre maintenant, c’est le meilleur moment pour le faire. Vous pouvez vous inscrire à l’événement ici.

Envie de travailler avec la communauté pour gagner des trucs gratuits? Vous voulez vraiment ce trophée de platine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

