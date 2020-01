L’extension de combat coopératif Empyrean de Warframe est désormais disponible sur Switch

WarframeLa mise à jour Empyrean, initialement présentée lors de la TennoCon l’été dernier, est désormais disponible pour tous les joueurs propriétaires du jeu sur Nintendo Switch.

Cette nouvelle mise à jour vous permet de faire équipe avec votre propre escouade, de construire un cuirassé et de vous propulser dans l’espace pour vous battre dans des batailles de navire à navire à quatre joueurs. La mise à jour a été mise en ligne pour les joueurs PC, PlayStation 4 et Xbox One le mois dernier, mais les propriétaires de Switch ont été compensés pour ce temps perdu avec un booster de crédit de 7 jours ajouté pour faire bonne mesure pour aider à se mettre à jour.

Si vous avez manqué toute l’excitation jusqu’à présent, voici le mot officiel sur Empyrean:

Dans cette mise à jour fondamentale du combat spatial de Warframe, travaillez ensemble pour attaquer le Grineer au-dessus de la Terre, de Saturne et sur les bords du système d’origine. Plus de factions et de lieux seront mis en ligne dans les futures mises à jour.

Rappel: Cette phase d’Empyrean est conçue et optimisée comme une expérience coopérative. Les joueurs en solo pourront toujours profiter d’Empyrean, mais la difficulté et la progression sont équilibrées autour d’équipages complets. 2020 apportera des capacités Solo améliorées avec Empyrean!

Vous pouvez en apprendre encore plus sur la nouvelle mise à jour Empyrean sur le site officiel.

