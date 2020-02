Les joueurs de Pokemon TCG peuvent enfin étendre leurs stratégies dans la région de Galar!

le Épée et bouclier l’extension est désormais disponible – avec plus de 50 nouveaux Pokémon, de nouvelles cartes Pokémon V et VMAX, et bien plus encore! Découvrez la bande-annonce de lancement officielle ci-dessous, ainsi que de l’art promotionnel.

Saisirez-vous cette extension? Avez-vous obtenu de superbes tractions? N’hésitez pas à partager avec nous ci-dessous!

