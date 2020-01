L’extension Theros du rassemblement au-delà de la mort

Capture d’écran: Kotaku (Magic: The Gathering Arena)

La grande extension de Magic: The Gathering du Theros Beyond Death est pleine de satyres des bois, de cyclopes menaçants, de guerriers blindés en bronze et de dieux cruels et tordus. Après que son long sommeil a été perturbé par la tisserande cauchemardesque Ashiok, la féroce et vertueuse planeswalker Elspeth Tirel s’est échappée de l’enfer pour se venger d’Héliode, le dieu du soleil. Heureusement, vous n’avez pas vraiment besoin de comprendre ce que cela signifie pour commencez à vous amuser.

Sorti vendredi dernier dans Magic: The Gathering Arena, qui est maintenant disponible sur Epic Games Store, la nouvelle extension ramène les joueurs à Theros, un avion sur le thème de la mythologie grecque qui combine le fantasme des Krakens géants et des toisons magiques avec le calcul logique et ordre des preuves géométriques et des graphiques en étoile. Les cartes sont charmantes, pleines de bosquets bucoliques, de bâtiments en marbre baignés de soleil et de gens parés de robes douces et d’armures chatoyantes. Les mécaniques sont faciles à comprendre, tout en ayant des implications plus profondes pour ceux qui aiment se lancer dans les mauvaises herbes de l’élaboration théorique et de la construction de ponts.

Je ne suis décidément pas une de ces personnes, mais cela ne m’a pas empêché de tâtonner vers un pont assez décent dans un tirant d’eau scellé qui m’a permis d’aller quatre et trois avant que mon manque de frappeurs lourds ne me rattrape. Jouant sur un deck blanc et vert, ma stratégie était principalement basée sur les créatures, mais grâce aux capacités de retour des cartes, les combats se résumaient à plus que juste qui pouvait obtenir des monstres plus gros sur le plateau plus rapidement.

La plupart des cartes de Theros Beyond Death tournent autour des mécanismes suivants:

Sagas: enchantements qui racontent une histoire en trois parties avec chaque chapitre déclenchant une nouvelle capacité.Constellations: une capacité qui se déclenche à chaque fois que vous jouez un nouvel enchantement.Dévouement: une carte dont les effets changent en fonction du nombre de certaines couleurs de mana représentées par les cartes sur le plateau sous votre contrôle.Échapper: un moyen de jouer aux cartes de votre cimetière au prix d’exiler d’autres cartes de cimetière du jeu.

Les sagas ont une réputation controversée d’être maîtrisées, mais je les ai toujours appréciées parce que pour moi, Magic est avant tout un jeu sur le plaisir de s’amuser avec la tradition des bonkers. Prenez la saga Elspeth Conquers Death. La première étape vous permet d’exiler un permanent ciblé sur le plateau que votre adversaire contrôle, la seconde rend les sorts non-créature plus chers pour le prochain tour de l’adversaire, et la troisième vous permet de renvoyer une créature ou un planeswalker de votre cimetière au plateau avec un plus ou compteur de fidélité sur elle. Il gamifie le récit du retour d’Elspeth des enfers, et grâce aux animations et aux effets d’éclairage sympas d’Arena, on a l’impression d’avoir déployé un parchemin prophétique disant à votre adversaire qu’il est foutu.

Les sagas et autres enchantements sont également beaucoup plus utiles cette fois-ci avec le retour de Constellation, une capacité qui se déclenche chaque fois qu’un nouvel enchantement entre en jeu. Traditionnellement, les enchantements qui renforcent les créatures ont été des investissements coûteux car ils disparaissent si cette créature meurt, mais les constellations aident à atténuer cela.

Par exemple, chaque fois que Constellation est déclenchée, le champion de Setessan obtient un marqueur plus un, tandis que les gardes Nexus vous donnent deux points de vie supplémentaires. Lorsqu’elles sont associées à des créatures qui sont elles-mêmes des enchantements et vous donnent un compteur supplémentaire plus un à chaque fois que vous êtes guéri, comme Heliod, Sun-Crowned, les choses peuvent commencer à faire boule de neige. Le plus amusant que j’ai eu dans un match à ce jour a été d’associer ces cartes à Daxos, Blessed by the Sun, qui vous soigne à chaque fois que vous jouez avec une nouvelle créature, suivi de Reverent Hoplite, qui vous donne autant de jetons de soldat humain 1/1 comme votre Dévotion totale au blanc (le nombre de symboles de mana blanc sur le plateau sous votre contrôle). Le résultat est un deck d’enchantement blanc qui fonctionne tout à coup comme un moteur de siège plus dynamique.

Theros Beyond Death a également de solides fondements thématiques. La dévotion joue sur le polythéisme grec et traite la foi comme une ressource indispensable pour modifier les événements du monde matériel. L’évasion traite la mort comme l’emprisonnement du corps plutôt que sa destruction. «Je préférerais être un esclave sur terre pour un autre homme – / Un fermier pauvre en terre qui gratte pour rester en vie – plutôt que de régner ici sur tous les morts à bout de souffle», a déclaré Achille décédé à Odysseus dans l’Odyssée. Bien que la carte Achille de Theros, Haktos le non marqué, n’ait pas d’évasion, de nombreuses autres cartes de l’ensemble sont livrées avec l’option d’une reprise du héros tragique.

La construction fantastique du monde de Magic, qui saute dans les dimensions, a toujours été une grande partie de ce qui rend le jeu hautement structuré si attrayant. Les joueurs passent des dizaines d’heures à essayer de maîtriser les nouvelles règles mystérieuses et leurs exceptions afin, au fond, de rendre leur dragon, ou sorcier, ou zombie cyborg mutant plus puissant que celui de quelqu’un d’autre. Mais cette dualité entre l’ordre et le chaos est plus élégante à Theros que dans de nombreux sets précédents, et Arena reste un meilleur véhicule que jamais pour y naviguer.

