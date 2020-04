L’héritage d’Alwa, successeur de Awakening, la plateforme d’inspiration rétro Alwa, arrive cet été

Après une campagne Kickstarter réussie, L’héritage d’Alwa a été confirmée pour Nintendo Switch avec une fenêtre de sortie d’été annoncée aujourd’hui.

Le jeu est un successeur de L’éveil d’Alwa, un jeu de plateforme inspiré de 8 bits qui est peut-être mieux adapté aux fans de jeux de plateforme d’action rétro ou de Metroidvanias. Il a réussi à gagner plus de 924 contributeurs à la fin de la campagne et se déroule dans le même monde que le titre d’origine, mais avec un certain nombre de changements importants. En effet, le développeur note qu’il ne s’agit pas d’une suite directe, mais plutôt d’une nouvelle “expérience autonome”.

Voici un aperçu officiel:

Alwa’s Legacy honore le passé avec ses visuels inspirés de 16 bits, tout en offrant une approche complètement contemporaine du genre metroidvania – plein de puzzles à résoudre, de donjons à explorer, d’objets magiques à acquérir et d’anciens secrets à découvrir. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans l’aventure, de nouveaux objets et un système de mise à niveau des personnages leur permettent de créer leur propre style de jeu, centré sur une construction de personnage offensive, défensive ou exploratoire.

La conception du monde est également ouverte, offrant aux joueurs de multiples voies à explorer à tout moment. En mélangeant une esthétique de pixel art magnifiquement classique avec de nouveaux épanouissements visuels tels qu’un système d’éclairage réaliste et des principes de conception de jeux modernes, Alwa’s Legacy offre une expérience de jeu intemporelle.

Nous nous assurerons de garder un œil sur d’autres détails tels qu’une date de sortie exacte au fur et à mesure qu’elle apparaît. Mikael Forslind, Game Designer chez Elden Pixels, déclare: “Alwa’s Legacy est le jeu que nous avons toujours voulu créer, avec un monde de jeu vaste à explorer plein de boss, de secrets et de défis de plateforme incroyables. Ce fut un voyage difficile, mais grâce à la les engagements et le soutien de nos fans, il est désormais possible “.

Faites-nous savoir si vous êtes impatient de vérifier celui-ci avec un commentaire ci-dessous.

.