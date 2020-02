L’héritage des ancêtres RTS de fabrication polonaise pourrait changer

C’est presque une tradition hebdomadaire pour les titres Switch dont nous n’avons pas officiellement entendu parler en ligne. La plupart du temps, ces listes finissent par être confirmées des mois plus tard. Des jeux comme The Witcher 3: Wild Hunt pour Switch ont été partiellement découverts de cette façon, et plus récemment Metro Redux a finalement été révélé après plusieurs listes de magasins et une cote PEGI.

Maintenant, dans les dernières nouvelles, il y a une liste pour une version Nintendo Switch du jeu de stratégie en temps réel basé sur une équipe polonaise Héritage des ancêtres sur Amazon Japon. Il mentionne une date de sortie du 19 mai 2020 (merci, @JPSWITCHMANIA):

Ce titre a été développé par Destructive Creations et publié par la société russe 1C. Il a d’abord été publié sur PC en 2018, puis transféré sur Xbox One et PlayStation 4 en 2019.

La version Steam a des critiques “très positives” et le jeu lui-même s’inspire de l’histoire européenne médiévale au Moyen Âge – rassemblant les histoires de quatre nations différentes (Viking, anglo-saxonne, allemande, slave) et leurs conflits. Votre travail consiste à conquérir, piller et piller des camps, des villages et des villes, tout en gérant des bases et des colonies temporaires, et en utilisant la «gamme complète» d’options tactiques disponibles pour tirer un avantage stratégique des environnements.

Seriez-vous intéressé à jouer à ce jeu sur la Nintendo Switch? Dites-nous ci-dessous.

.