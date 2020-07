L’histoire de Resident Evil 8 conclut l’intrigue commencée dans RE7, selon Capcom

Resident Evil 8 a été l’une des grandes surprises de l’événement de présentation PlayStation 5. Dans la bande-annonce, nous avons pu voir le changement de décor, cette fois en pariant sur le rural, avec des villes perdues dans les montagnes et une touche gothique plus qu’évidente. À tout cela, il faut ajouter des éléments des plus effrayants que les loups-garous, des apparences mystérieuses et en général des lignes une esthétique beaucoup plus sombre.

Bien que Capcom ait assuré que le jeu vidéo atteindra consoles et PC en 2021, ces dernières semaines, toutes sortes de fuites ont eu lieu sur Resident Evil 8. La plus récente mentionne l’intrigue, RE8 étant le point final à l’argument commencé dans Resident Evil 7.

Utilisateur Twitter Alex Aniel expliquer quelques détails sur Twitter. Après avoir traduit une interview avec les producteurs de Resident Evil 8, Pete Fabiano et Tsuyoshi Kando, lors de la réunion ont tous deux confirmé que Village est la continuation de Biohazard, étant la conclusion de l’histoire de Resident Evil 7.

L’un des détails qui a puissamment attiré l’attention de la bande-annonce de Village était la présence de Chris Redfield, un personnage bien connu de la franchise qui a également eu sa brève présence lors des derniers moments de Resident Evil 7. Pour l’instant, Capcom ne s’est plus mouillé à ce sujet huitième épisode de la marque, même s’ils ont souligné de la part de la société que le jeu en soi Ça ne s’appelle pas Resident Evil 8, mais Village, par rapport au fait que nous jouons un autre personnage.