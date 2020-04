L’histoire de TLOU II divisera les fans, dit Troy Baker

Par Rodolfo León

04/03/2020

L’un des acteurs les plus connus de l’industrie du jeu vidéo, il est également l’un des plus révélateurs du jeu sur lequel il travaille. À Troy Baker il aime certainement ravir les fans de Le dernier d’entre nous en nous en disant un peu plus sur ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la deuxième partie.

Baker, jouer Joel Dans la franchise, indiquez que l’histoire du jeu emmènera les joueurs dans des endroits inconnus:

«Si nous faisons bien notre travail, les gens vont tout remettre en question sur TLOU 2. Je veux que les fans puissent contester leurs propres idées sur ce qu’est le jeu, à quoi ressemble son monde, qui sont ses personnages – tout.

Je veux que les gens vivent l’histoire avec un esprit ouvert et permettent à Joel et Ellie de raconter leur propre histoire – pas l’histoire que les gens veulent qu’ils racontent. “

En parlant de Joel, Baker Il dit que son personnage est exploré plus en détail dans la suite et qu’il constituera une partie essentielle du récit. Malheureusement, le jeu a subi un autre retard, et nous ne savons plus quand nous pouvons l’avoir entre nos mains.

Source: Fandom

