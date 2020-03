L’histoire d’origine d’une tenue très pointue

Fine ArtFine ArtFine Art est une célébration du travail des artistes du jeu vidéo, présentant le meilleur de leurs portefeuilles professionnels et personnels. Si vous êtes dans l’entreprise et que vous souhaitez partager des œuvres d’art, contactez-nous! PrevNextView All

Beth Hobbs est artiste à Creative Assembly, où elle a travaillé sur Total Wars comme Three Kingdoms et Warhammer.

Ce que j’aime dans certains de ces projets, c’est comment cela nous donne un aperçu des premières étapes de certains de ces modèles. J’apprécie une bonne image de type fond d’écran autant que n’importe qui d’autre, mais c’est la genèse approximative d’un personnage, de ses détails de coût à la palette de couleurs, qui est la vraie bonne merde.

Vous pouvez voir plus de trucs de Beth sur sa page ArtStation.

