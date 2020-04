L’histoire publique “ne correspondait pas à la façon dont nous l’avons vu” – Valve explique pourquoi Campo Santo a travaillé sur Half-Life: Alyx

En 2017, Campo Santo, développeur de Firewatch, a dévoilé une bande-annonce passionnante pour In The Valley of Gods – une aventure à la première personne se déroulant en Égypte.

Un an après l’annonce, Campo Santo a été acquise par Valve. Peu de temps après, les développeurs de Firewatch ont commencé à nettoyer In the Valley of Gods de leur bios Twitter. Il est vite apparu que les développeurs avaient suspendu In the Valley of Gods pour travailler à la place sur d’autres projets Valve, notamment Half-Life: Alyx.

Le co-fondateur de Campo Santo, Jake Rodkin, a publié cette déclaration:

“Pour les fans impatients de In the Valley of Gods, il est probablement clair que l’optimisme” 2019 “à la fin de la bande-annonce ne sera pas exact. Au final, Valve Time se moque de nous tous. Mais oui, les développeurs de l’ancienne équipe de Campo Santo ont rejoint d’autres projets chez Valve, dont Half-Life: Alyx. Comme vous pouvez l’imaginer, notre expérience dans le genre d’aventure à la première personne est assez pertinente.

«Vous entendez beaucoup parler de la façon dont Valve peut travailler sur ce que vous voulez. Il s’avère que c’est vrai, et il y a beaucoup de travail disponible. Lorsque nous nous sommes intégrés à Valve, il est devenu clair qu’il y avait beaucoup de travail précieux à faire sur Half-Life: Alyx. Certains d’entre nous ont commencé à donner un coup de main et sont depuis devenus à temps plein sur le projet à l’approche du lancement. De même, certains ex-Campos travaillent sur Dota Underlords, certains sur Steam, etc. Donc, pour répondre à votre question à partir d’aujourd’hui, le développement dans la Vallée des Dieux est en attente, mais cela ressemble certainement à un projet auquel les gens peuvent et peuvent revenir. Et lorsque cela se produira, nous trouverons un moyen passionnant de le faire savoir aux fans. “

Nous avons récemment eu la chance de parler à Valve de Half-Life: Alyx et nous avons demandé au programmeur et concepteur Robin Walker comment cette série d’événements s’est déroulée en interne.

“Cela ne s’est pas vraiment produit différemment de la façon dont tout se passe chez Valve, tout le temps, c’est-à-dire qu’au fur et à mesure que les gens finissent des tâches, ils vont souvent regarder ce qui se passe”, a expliqué Walker.

Selon Walker, la structure de forme libre de Valve – comme la façon dont Walker lui-même est clairement un chef de file, mais il se dit simplement «programmeur et concepteur» – permet aux gens de choisir, dans une certaine mesure, ce qu’ils aimeraient faire. Les plans sont parfois retardés car les gens se positionnent à un endroit où leurs compétences seront les plus utiles à tout moment.

“Donc, il n’y avait aucun choix à aucun moment où les gens de Campo devraient se joindre à nous, ou quelque chose comme ça”, a déclaré Walker. «Ils étaient juste ici et là. Un ou deux se sont joints à nous alors qu’ils finissaient un morceau, puis avec le temps, d’autres se sont joints à nous. Ils ne sont pas tous venus à Alyx. Certains d’entre eux travaillaient également ailleurs dans l’entreprise. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui a poussé chacun de ces individus à faire ces choix. Je veux dire, à l’époque, il y avait des gens qui rejoignaient constamment Alyx. “

L’une des raisons pour lesquelles Alyx était si tentant pour les développeurs est qu’il était si loin. Valve savait que ce jeu allait être livré, et il était dans un état où vous pouviez voir le potentiel et voir exactement ce que vous pouviez personnellement y apporter.

«Ils peuvent y consacrer un peu de temps et voir:« D’accord, en tant qu’animateur, je peux faire ça, et ça, et ça encore mieux. Je vais venir le faire, ou quoi que ce soit “, m’a dit Walker. “Et donc, je pense que cet élan se renforce constamment.

«Lorsque vous touchez ces deux dernières années, il s’agit vraiment de prendre ce que nous avons et de le rendre plus beau, de mieux jouer, de mettre cette dernière couche de vernis dessus. Je pense que c’est très attrayant pour beaucoup de gens – selon le genre de choses que vous avez faites dans le passé, quel que soit le projet sur lequel vous vous trouvez, il peut parfois être très amusant de partir d’un projet qui pourrait comprendre un groupe de choses dans l’abstrait, à une qui a une quantité très limitée de travail concret à faire. “

Walker l’a comparé à quand il travaillait sur Dota 2 pendant trois ans. “C’est juste un marathon sans fin qui se prolonge pour toujours dans le futur, et c’est vraiment amusant de travailler sur un jeu différent”, a-t-il déclaré. “J’apprécie beaucoup le fait que dans quatre jours, nous devrons corriger un tas de bugs, etc. Mais mentalement, je peux prendre une énorme partie de cela dans ma tête et le mettre de côté parce que j’en ai fini avec, d’une manière que vous n’avez jamais à faire dans ces jeux de service.

«Donc, les gens se déplacent dans l’entreprise et travaillent sur les choses. C’était l’histoire surtout en ce qui concerne Campo Santo. L’histoire à ce sujet en public ne correspondait pas vraiment en interne à la façon dont ils l’ont vu, ou nous l’avons vu. C’était tout simplement naturel, les gens se déplaçant dans l’entreprise pour utiliser leurs compétences sur quelque chose qu’ils pensaient pouvoir en bénéficier. »

Consultez notre revue Half-Life: Alyx pour voir pourquoi l’application killer VR vaut votre temps.

