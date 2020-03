L’homme derrière Pets.Com a acheté la console ‘Nintendo Play Station’ pour 360 000 $

Photo: enchères du patrimoine

Hier, cet étrange prototype de console Nintendo Play Station a été vendu aux enchères pour 360 000 $. Aujourd’hui, grâce à Forbes, nous savons maintenant qui l’a acheté, pourquoi il l’a acheté et ce qu’il compte en faire.

Greg McLemore est le fondateur de Pets.com, un site Web datant du début des années 90. Amazon a acheté la moitié du site, puis lui et d’autres sites de cette époque ont cessé leurs activités au début des années 2000. Mais McLemore a fait une bonne partie de l’argent sur Pets.com et d’autres sites Web et est maintenant plutôt riche. Et il utilise son argent pour acheter d’anciennes consoles de jeux vidéo, des machines, des jeux et d’autres éléments de l’histoire du jeu.

La console prototype de la Nintendo Play Station n’est que la dernière pièce de l’histoire du jeu achetée par McLemore. Il dit à Forbes qu’il envisage de créer un musée présentant sa vaste collection de consoles de jeux vidéo et de machines d’arcade.

La console Nintendo Play Station a été retrouvée en 2015 dans le grenier de Terry Diebold. Il l’avait acheté lors d’une vente aux enchères pour 75 $, ne réalisant pas de quoi il s’agissait et l’avait stocké dans son grenier. Son fils l’a trouvé, en a publié une image sur Reddit et s’est rapidement retrouvé en possession de l’un des éléments de jeu vidéo les plus étranges et les plus cool du monde. Terry Diebold et son fils affirment que quelqu’un leur a même offert 1,2 million de dollars pour la console à un moment donné.

McLemore a déclaré à Forbes qu’à un moment donné, il avait même offert aux Diebolds 100 000 $ pour la machine prototype.

Bien qu’ils n’aient pas vendu la console pour plus d’un million, obtenir plus de 300 000 $ sur un investissement de 75 $ n’est pas trop minable.

.