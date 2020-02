L’hôpital de Two Point est sur Switch aujourd’hui, voici une bande-annonce de lancement

Hôpital de Two Point, la simulation d’hôpital comique de Two Point Studios et Sega, est disponible sur Nintendo Switch aujourd’hui. Pour célébrer, nous avons eu droit à une bande-annonce de lancement (consultez-la ci-dessus).

Si vous lisez notre critique publiée la semaine dernière, vous saurez que cela vaut vraiment la peine d’être ramassé. Voici un extrait de ce que nous avions à dire:

Le plus grand éloge que nous pouvons donner à l’Hôpital Two Point est qu’il semble impossible de ne pas s’amuser avec. C’est plus fou qu’un épisode de Scrubs et tourné avec certains des jeux de simulation les plus satisfaisants de tous les titres de cette génération … C’est aussi sans doute la meilleure version du jeu jusqu’à présent, compte tenu de sa similitude visuelle avec d’autres versions, et le fait de pouvoir transporter l’expérience avec vous fait c’est encore plus attrayant et addictif.

Nous avons également récemment rendu visite à la talentueuse équipe derrière le match. Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de consulter notre interview avec le cofondateur de Two Point Studios, Gary Carr:

Saisissez-vous le jeu aujourd’hui? Jouez-vous déjà à ce moment-là? Dites-nous ci-dessous.

