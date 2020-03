L’hôpital Two Point a connu un bon début de vente au Royaume-Uni

Étonnamment, Hôpital de Two Point a réussi à se positionner comme l’un des trois jeux les plus vendus cette semaine Royaume-Uni, dépassé seulement par Call of Duty: Modern Warfare. Pour le moment, nous ne savons pas exactement combien d’exemplaires il a vendus, mais sans aucun doute SEGA Vous devez être satisfait du résultat.

Le reste de ce Top 10 ressemble assez aux semaines précédentes. Rêves est tombé au numéro 19, et Jedi Star Wars: Fallen Order Il est tombé à la neuvième place, auparavant en quatrième position. Certains titres, tels que The Division 2 et Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Ils sont réapparus sur cette liste grâce aux promotions récentes, mais en dehors de cela, tout semble tout à fait normal. Voici le top 10 complet:

Call of Duty: Modern Warfare

Hôpital de Two Point

FIFA 20

Grand Theft Auto V

Minecraft

Mario Kart 8 Deluxe

La division 2

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Jedi Star Wars: Fallen Order

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Source: ukie

.