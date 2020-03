L’hôpital Two Point passe au vert avec Off the Grid DLC

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 11 mars 2020 19:39 GMT

Le nouveau DLC arrive à Two Point Hospital sur PC et il vous sortira du réseau.

La nouvelle extension Off the Grid sera disponible sur Steam pour Hôpital de Two Point Le 18 mars.

Avec elle vient trois nouvelles régions et vous rechercherez 35 toutes nouvelles maladies inhabituelles telles que Green Fingers et Root Snoot. Vous construirez un hôpital à Windsock City où vous devrez appliquer des machines à énergie verte pour «rester allumé et autosuffisant».

L’électricité produite peut être utilisée pour ouvrir des chambres d’hôpital ou utilisée pour les systèmes de flux de patients et de candidats afin d’influencer les transports à l’intérieur et à l’extérieur de la ville.

Il vous coûtera 8,99 $ et est disponible en pré-achat maintenant, avec une remise pour les premiers utilisateurs de 10% jusqu’au 25 mars.

Les joueurs pourront également acheter le pack d’objets d’exposition à partir du 18 mars, qui comprend 30 nouveaux objets en jeu.

Attendez-vous à ce qu’il soit aussi loufoque et parfois aussi stressant que ce à quoi vous vous attendez avec le jeu et ses extensions précédentes. Nous avons un hôpital performant et le reste, disons simplement que nous perdons constamment du personnel. Nous sommes le pire patron de tous les temps. Nous devons améliorer le moral et former le personnel.

Si vous débutez à l’hôpital Two Point, voici comment créer des chambres Prestige pour augmenter la valeur et l’attractivité de votre hôpital. Il existe également de nombreux articles disponibles via Steam Workshop qui peuvent être utilisés pour faire briller votre hôpital, vos salles de test et les cabinets de médecins. Vous pouvez même saisir des morceaux différents pour les écouter via vos haut-parleurs.

