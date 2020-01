L’horloge de la fin du monde montre que le chaos n’est plus qu’à 100 secondes

Photo: .

Nous sommes de 100 secondes à minuit, ce qui signifie que le jugement dernier n’a jamais été aussi proche. Deadass.

Jeudi, le Bulletin des scientifiques atomiques a rapproché l’horloge de 20 secondes vers minuit, alias la fin de la civilisation. Le dernier pas en avant a été 2018, lorsque le monde a atteint deux minutes à minuit au milieu des menaces du changement climatique, des retombées nucléaires et de la cyberguerre.

Cette fois, c’est tout ce qui précède, mais la situation est devenue encore plus urgente alors que les dirigeants mondiaux prennent peu de mesures contre la crise climatique malgré le tollé général et que les dirigeants mondiaux (comme le président Donald Trump) sautent d’un pouce vers des conflits insensés (comme avec l’Iran) qui peut conduire à la prolifération nucléaire alors que les traités et accords visant à empêcher leur développement s’effondrent.

L’horloge du Jugement dernier existe depuis 1947, le début de la guerre froide. Les scientifiques qui ont aidé à développer les premières armes atomiques du monde ont décidé que ce serait un moyen efficace de communiquer au public la menace que ces mêmes armes représentaient pour l’humanité. Depuis, l’horloge s’est rapprochée de plus en plus de minuit. Ces jours-ci, nous avons bien plus à nous soucier que des armes nucléaires, c’est pourquoi l’horloge est si dangereusement proche de minuit. Le changement climatique est une des principales raisons. Les humains viennent de vivre la décennie la plus chaude de l’histoire enregistrée. Les catastrophes non naturelles se sentent sans arrêt. Et le monde est en feu. Si cela ne nous montre pas que le changement climatique est là, alors je ne sais pas ce qui le fera.

Dans le même temps, les avertissements des scientifiques sont devenus de plus en plus forts et de plus en plus criants. Le mois dernier, les Nations Unies ont publié un rapport notant que les émissions de carbone devaient chuter de près de 80% cette décennie pour éviter les pires impacts du changement climatique, mais cette semaine, les niveaux atmosphériques ont atteint un nouveau sommet. Mais les récents pourparlers sur le climat n’ont pas abouti à une action sérieuse. Et puis il y a les États-Unis, dont Trump a annoncé qu’ils se retireraient officiellement de l’Accord de Paris l’année prochaine.

“Malgré ces avertissements dévastateurs, et tout d’un coup, les gouvernements faisant écho à de nombreux scientifiques utilisent le terme” urgence climatique “, leurs politiques ne sont guère à la mesure d’une urgence”, Sivan Kartha, membre du Bulletin of the Atomic Scientists et scientifique principal à le Stockholm Environmental Institute, a déclaré lors de l’annonce.

Si les gouvernements voulaient sérieusement s’attaquer à la crise climatique, ils commenceraient à élaborer des politiques qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre et encouragent les autres à faire de même. Malheureusement, ce n’est pas la réalité dans laquelle nous vivons aujourd’hui.

“Ce n’est pas une simple analogie”, a déclaré l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson lors de l’annonce. “Nous sommes à 100 secondes de minuit et la planète doit se réveiller.”

Ça craint. Je suis tout à fait prêt pour le Jugement Dernier. En fait, c’est ma résolution pour la nouvelle année, mais j’espérais que je n’aurais jamais vraiment besoin du kit. Maintenant, cette possibilité est plus réelle que jamais, et je devrais vraiment continuer à faire la putain de chose.

