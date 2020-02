L’hôte des Game Awards Geoff Keighley quitte l’E3 2020 et demande des changements dans l’organisation

“Je ne me sens pas à l’aise de participer”, explique jusqu’à présent le producteur de l’E3 Coliseum au salon de Los Angeles.

Nouveau creux significatif pour l’E3 2020. Segn a annoncé via son compte Twitter, l’hôte des Game Awards, le communicateur canadienGeoff Keighley, ne va pas au salon cette annéene pas se sentir “à l’aise” de participerdans un événement qui, ajoute-t-il dans sa lettre, doit évoluer.

Geoff Keighley n’était pas l’invité de l’émission organisée par l’ESA, l’association commerciale de l’industrie du jeu vidéo aux États-Unis. En fait j’avais déjà produit plusieurs éditionsE3 Coliseum, quelques jours complémentaires de l’événement californien avec conférences, panels et interviews de nombreux développeurs.

Pour la première fois en 25 ans, ne participe pas à l’E3“Couvrir, présenter et partager l’E3 a toujours été quelque chose d’important, pour ne pas dire quea défini ma carrière. Bien que je souhaite apporter mon soutien aux développeurs qui présenteront leur travail, je dois également être ouvert et honnête avec vous, les fans, sur ce que vous pouvez attendre de moi[en el E3 2020].J’ai pris la décision difficile de ne pas produire le Colisée E3. Pour la première fois en 25 ans, je n’ai pas participé à l’E3 “, a annoncé Geoff Keighley sur Twitter. La raison?” D’après ce qu’on m’a dit sur le programme, je ne me sens pas à l’aise de participer. Ce n’est un secret pour personne queL’E3 doit évolueret j’ai beaucoup d’idées pour cela, mais j’ai décidé d’adopter une approche attentiste “, ajoute, cette fois, dans des déclarations recueillies par le Washington Post.

Où l’hôte canadien reste-t-il à la GamesCom qui, après les données d’audience spectaculaires de l’année dernière, revient en 2020. Il ne manquera pas non plus les Game Awards avec lesquels il a réitéré son engagement en décembre.

L’absence de Geoff Keighley rejoint Sony, qui a déjà exclu sa présence à la foire, et qui sait si celle des autres sociétés. D’autre part, le salon a déjà officiellement lancé une première liste des sociétés présentes sur le salon.

