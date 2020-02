L’hymne fait officiellement l’objet d’une refonte

Le directeur général de Bioware, Casey Hudson, s’est rendu sur le blog officiel de Bioware pour annoncer une refonte totale d’Anthem. Cette annonce intervient après une année de déception totale pour le studio RPG. Les bugs, le manque de contenu de fin de partie, le manque de progression et d’autres problèmes ont tourmenté le lancement du tireur de looter. La mauvaise presse entourant le lancement et les révélations sur le développement du jeu ont entraîné l’un des plus gros échecs commerciaux auxquels Bioware ait jamais été confronté.

«Il y a un an, nous nous préparions à lancer Anthem – un jeu qui représentait un grand pas vers de nouveaux territoires pour nous en tant que studio. Ce fut une expérience exaltante et terrifiante de partir au monde avec quelque chose de nouveau et de différent, et nous sommes reconnaissants à tous les joueurs qui nous ont accompagnés dans le voyage. Ce fut un plaisir pour nous de voir la créativité de nos joueurs dans la conception de Javelins personnalisés et de les voir maîtriser le gameplay de vol et de combat d’Anthem. Je suis tellement fier du travail que l’équipe a fait dans ce jeu, et en même temps, il y a tellement plus que nous – et vous – en aurions voulu », a déclaré Hudson.

Hudson déclare également que leur solution est de retirer le jeu de la boucle de gameplay actuelle et de le repenser en une expérience plus enrichissante. Cela signifie que la version actuelle d’Anthem sera très différente de la nouvelle version à venir dans une mise à jour majeure sur toute la ligne.

Bioware maintiendra le jeu dans son état actuel, mais au lieu des saisons de contenu qu’ils avaient produit, ils feront une refonte des événements passés jusqu’à ce que la refonte soit prête.

“Nous allons faire quelque chose que nous aimerions avoir fait la plupart du temps la première fois – donner à une équipe concentrée le temps de tester et d’itérer, en se concentrant d’abord sur le gameplay”, a écrit Hudson. C’est une rupture avec le développement original du jeu qui n’a jamais été testé comme il le fallait. Hudson a également déclaré dans son article qu’elle espérait que la communauté continuerait à fournir des commentaires sur le jeu à mesure qu’elle progressait.

Espérons que cette fois-ci, Anthem puisse devenir la vision que le studio avait initialement rédigée. Êtes-vous enthousiasmé par la refonte de l’hymne? Envie de donner à nouveau une chance à Bioware? Faites-le nous savoir ci-dessous.

Plus: DES JOUEURS EN LIGNE RED DEAD ATTAQUÉS PAR DES SQUELETTES

Plus: LEAK – NOUVEAUX OPÉRATEURS POUR RAINBOW SIX SIEGE