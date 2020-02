L’hymne n’a toujours pas retiré ses décorations de Noël non plus

Capture d’écran: BioWare (Anthem)

La dernière mise à jour d’Anthem a été publiée vers la fin janvier. Il a corrigé quelques bugs et raccourci les temps d’attente pour les courses contre la montre récemment ajoutées. Une chose qu’il n’a pas fait a été de mettre fin aux célébrations d’Ithem Icetide.

“Nous avons décidé de nous replonger dans Anthem”, a déclaré plus tôt aujourd’hui sur Twitter Sam Loveridge, rédacteur en chef de GamesRadar. “Le fait que tous les decs de Noël soient encore en place l’a rendu encore plus triste.” Idem. Il y a la partie où il capture parfaitement le malaise vide qui traque Anthem depuis son lancement désastreux. Mais aussi, je comprends parfaitement que ce soit la semaine avant la Saint-Valentin et que je suis toujours pris au piège de l’attraction gravitationnelle du trou noir qui est la fin d’une décennie décevante suivie du début de sa suite morne et indiscernable.

L’événement Icetide a été ajouté au jeu en décembre, ajoutant des couronnes de fête et des lumières de Noël, ainsi que couvrant ses paysages tentaculaires dans une belle couche de neige fraîche. La célébration devait à l’origine se terminer maintenant, il y a quelques semaines, BioWare a décidé de la poursuivre tout au long de ce mois. Prends ça, Groundhog Phil.

Il est possible que l’extension soit due au nombre de bogues que l’événement Icetide incluait à l’origine, comme les couronnes défaillantes et l’absence d’une mission Stronghold entière. Ou peut-être que c’est simplement parce que rien d’autre n’est prévu pour le jeu alors qu’il approche de son anniversaire d’un an plus tard ce mois-ci. Comme l’équipe de développement l’a déclaré l’année dernière, elle se concentre actuellement sur une refonte plus large de l’ensemble du jeu plutôt que d’essayer de continuer à fournir un flux constant de mises à jour post-sortie.

Alors ça va. Photo: Ethan Gach (Kotaku)

Quoi qu’il en soit: je comprends. Je n’ai pas non plus complètement purgé ma vie de tous les restes de 2019. Une des pièces chez moi a encore une chaîne de lumières que j’oublie de démonter car elles ont brûlé quelque part autour de Martin Luther King Day. J’ai toujours des bougies électriques aux fenêtres, même si leur étincelle diminuée à piles n’attirerait guère l’attention d’une luciole. Et mon arbre de Noël est toujours assis dans mon allée, imprégné de cinq jours de pluies chaudes d’hiver dans ce qui est certainement une des années les plus chaudes jamais enregistrées.

Cela fait-il six semaines depuis Noël ou six mois? Qui sait. Ça fait quelques mois bizarres. C’est encore l’hiver, mais mes jonquilles sont déjà sorties de la terre. De toute façon, ça pourrait être pire. Les décorations de l’hymne pourraient toujours être à la poubelle.

