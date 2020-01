Libérez l’enfer avec ce contrôleur DOOM Eternal Pro sous licence officielle pour Switch

Depuis un certain temps maintenant, PowerA produit des contrôleurs Pro sous licence officielle pour la Nintendo Switch. Jusqu’à présent, nous avons vu des manettes inspirées de Super mario, Metroid, LA légende de Zelda et plus tôt cette semaine, le fabricant d’accessoires a révélé deux nouveaux Animal Crossing: New Horizons conceptions, qui devrait sortir le mois prochain avec le jeu.

Mais ce n’est pas tout. En plus des contrôleurs Animal Crossing, une liste sur Amazon a révélé un contrôleur Pro pour la prochaine version DOOM Eternal. Le design comprend un graphique, le logo du jeu et des boutons de couleur rouge. Ce contrôleur fait suite à celui de PowerA sorti en 2019, qui a célébré le 25e anniversaire de DOOM.

-Liberté sans fil avec Bluetooth 5.2

-Leds pour le numéro de joueur, la cartographie des boutons et l’avertissement de batterie faible

-Comprend deux piles AA pour jusqu’à 30 heures de jeu

-Fonctionne des boutons de jeu avancés pour la cartographie des boutons à la volée

– Sous licence officielle de Nintendo et Bethesda soft works avec une garantie limitée de deux ans – visitez PowerA.Com/support

Le contrôleur devrait arriver aux côtés des modèles Animal Crossing le 10 mars pour 49,99 $ et les précommandes sont maintenant en ligne.

Malheureusement, personne ne sait quand DOOM Eternal arrivera sur le Switch. L’année dernière, il a été retardé et plus tôt cette semaine, id Software a déclaré que Panic Button avait besoin de temps pour affiner cette version particulière. À tout le moins, la sortie de ce contrôleur Pro nous rassure, le jeu est toujours en route vers le Switch.

Que pensez-vous de ce dernier contrôleur de PowerA? Vous attendez avec impatience la sortie de DOOM Eternal? Dites-nous ci-dessous.

.