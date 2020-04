Lien vers l’hyrule du passé recréé dans Animal Crossing

C’est beaucoup de terraformation.

VaynMaanen a pris son île régulière de Forsena, Animal Crossing, et l’a complètement transformée en la version Link to the Past d’Hyrule de Zelda, des villes aux cascades en passant par les montagnes.

C’est, euh, beaucoup de travail, mais cela a aussi l’air fantastique, non seulement comme un hommage, mais aussi comme une très belle île Animal Crossing.

Vous pouvez voir plus de photos ici, tandis que GameXPlain a même fait une tournée, vous pouvez donc le voir en mouvement!

