Lieux basés sur le monde réel que nous avons visités dans la saga Uncharted

Nous parcourons le monde dans le plus pur style Nathan Drake.

Jusqu’à l’avertissement suivant, El Ladrn’s End et The Lost Legacy étaient les derniers épisodes de la saga Uncharted acclamée de Naughty Dog. Il n’y a donc pas de meilleur moyen de s’en souvenir que de passer en revue certains des voyages avec Nathan Drake, en particulier ceux qui nous ont conduitsdes endroits que nous aurions pu parfaitement visiter dans la vraie vie.

La saga nous a toujours invités à explorer des sites mystiques, de ceux qui n’apparaissent que dans les légendes, mais situés quelque part loin dedifférents endroits de notre planète. Nous n’avons pas l’intention de chercher des trésors, mais nous allons retirer la carte pour revoir certains de ces endroits.

Katmandou (Népal)

Katmandou est la capitale du Népal et est entourée par les montagnes himalayennes. Un lieu habité par plus d’un million d’habitants et célèbre pour son noyau central, plein de marchés en tout genre.Nous le visitons dans Uncharted 2: The Kingdom of Thieves. Naughty Dog a réalisé un travail fantastique en capturant l’essence de son environnement, plein de détails tels que les éléments décoratifs, les vêtements, la météo …

Carthagène (Colombie)

Les premières mesures d’Uncharted 3: Drake’s DeceptionIls nous ont emmenés à Carthagène, une belle ville de Colombie. Il s’agit d’un emplacement portuaire situé sur la côte des Caraïbes, sans équivoque par les bâtiments colorés qui dominent ses zones centrales. Il n’y a pas de trésor -ou-, mais le sable blanc de ses plages et son climat tropical font que cela ne nous dérange pas de rester quelques jours en ville.

Madagascar (Afrique)

Nous avons dû attendre longtemps jusqu’à l’arrivée du quatrième épisode de la saga, et l’un des souvenirs que sa spectaculaire annonce nous a laissés étaitces beaux endroits de Madagascar. Un scénario qui promet de bonnes doses d’exploration à bord d’une Jeep et qui nous a laissé sans voix avec son apparence impressionnante. On ne sait pas s’il y a des trésors, mais il y a beaucoup de lmures, sifacas, geckos …

Palais de Topkapi (Turquie)

Situé dans la ville deIstanbulet appelée dans le jeu “ Palace Museum ”, cette carte multijoueur du deuxième opus de la saga Nathan Drake est basée sur le palais de Topkapi, ouverte il y a plus d’un demi-siècle et devient actuellement une grande attraction pour les touristes. L’intérieur, qui a plus de 700 000 mètres carrés d’extension, est l’un des trésors les plus recherchés au monde:la cuillère, un diamant de 88 caratsCela ravira sûrement Drake.

Ghâts occidentaux (Inde)

L’un des environnements les plus spectaculaires que nous ayons vus dans la saga. Nous l’explorons librement lors des contrôles deChloé Frazerdans sa dernière aventure, et comme son nom l’indique, il est basé sur laMontagnes Sahyadride l’Inde De hautes montagnes, des lacs profonds et une merveille pour tout amoureux des animaux dans un endroit que nous n’oublierons guère.

Rub ‘al Khali (Arabie)

Considéré comme l’un des endroits extrêmes du monde: des dunes jusqu’à 300 mètres et des températures qui atteignent 55 degrés!C’est le plus grand désert d’Arabieet c’est l’une des régions les plus riches de la planète en termes d’extraction de pétrole. Nathan Drake vag désorienté par un tel endroit dans sa troisième aventure, et nous souffrons avec lui.

