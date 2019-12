Life is Strange dev "aimerait" apporter la franchise à Switch, mais jusqu'à Square Enix

Publié le 20 décembre 2019 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch

Au cours des dernières années, Life is Strange a été reconnu comme l'une des séries d'aventures les plus marquantes du jeu. Malheureusement, l'IP n'a pas encore apparu sur Switch. Le développeur Dontnod Entertainment a certainement un intérêt, mais il semble finalement que c'est à Square Enix de se déconnecter de tout type de ports.

Le directeur de la co-création de Life is Strange 2 Michel Koch et l'écrivain Jean-Luc Cano ont déclaré ce qui suit lorsque GameSpot a demandé s'il y avait des plans pour la franchise sur Switch:

Koch: Nous aimerions, pour être honnête. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être décidé par Square Enix, mais certainement, j'adore jouer à des jeux sur mon Switch, donc j'aimerais voir certains Life is Strange sur Switch à coup sûr.

Cano: J'ai la même réponse, j'adore le Switch et j'aimerais voir Life is Strange et Life is Strange 2 sur cette console.

Pour ceux qui n'ont pas suivi Life is Strange, nous avons inclus quelques bandes-annonces ci-dessous.

La source

en relation