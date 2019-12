Life Is Strange Dev aimerait voir des séries sur Switch, mais c'est une décision que Square Enix doit prendre

Square Enix a publié de nombreux jeux sur le Switch jusqu'à présent, mais un titre qu'ils n'ont pas encore présenté est la série d'aventures graphiques épisodiques La vie est étrange par le développeur français Dontnod Entertainment.

Dans une récente interview avec GameSpot, La vie est étrange 2 le co-directeur créatif Michael Koch et l'écrivain Jean-Luc Cano ont été invités à savoir si l'avenir de la série et du studio impliquait le portage des jeux sur la Nintendo Switch. Selon Koch, c'est à Square Enix de décider:

Nous aimerions, pour être honnête. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être décidé par Square Enix, mais certainement, j'aime jouer à des jeux sur mon Switch, donc j'aimerais voir de la vie est étrange sur Switch à coup sûr.

Cano a ajouté à cela, disant qu'il aimerait également "voir" les deux jeux sur le Switch:

J'ai la même réponse, j'adore le Switch et j'aimerais voir Life is Strange et Life is Strange 2 sur cette console.

Aimeriez-vous voir cette série se diriger vers le Switch? Êtes-vous surpris qu'il n'ait pas encore été publié sur le système?

