Like a Dragon DLC inclut New Game Plus, mode High Difficulty

Mardi 25 février 2020 15:34 GMT

Yakuza: Like a Dragon obtient un DLC payant au Japon.

Le pack d’extension du défi supplémentaire a été annoncé pour Yakuza: comme un dragon et il contient New Game Plus et un mode de difficulté plus élevé, limité à un deuxième playthrough.

Selon l’annonce (merci, Gematsu), plus d’informations seront fournies à une date ultérieure. Nous supposons que cela signifie le prix, la date de sortie et des détails supplémentaires.

Reste à savoir si le contenu sera également payé DLC pour la sortie occidentale du jeu.

Le jeu est sorti sur PS4 au Japon le 12 janvier et sera disponible à un moment donné plus tard dans l’année dans d’autres régions.

