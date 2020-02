Lil Wayne, A.A.L de Nicolas Jaar, plus

Lil WaynePhoto: Jeff Kravitz / FilmMagic

Il y a beaucoup de musique là-bas. Pour vous aider à réduire le bruit, chaque semaine, l’A.V. Le club rafle A-Sides, cinq versions récentes qui, selon nous, valent votre temps. Vous pouvez les écouter et bien plus sur notre playlist Spotify, et si vous aimez ce que vous entendez, nous vous encourageons à acheter la musique des artistes en vedette directement sur les liens fournis ci-dessous.

Against All Logic, 2017-2019

[Other People, February 7]

Nicolas Jaar a toujours sonné de son mieux en ignorant les tendances. Dans ses premiers travaux, cela signifiait déformer des voix en instruments étranges et sur-accentuer les basses dans une mesure presque comique. Alors que son premier disque sous le surnom Against All Logic, 2012-2017, était un plateau d’échantillons de sa gamme, ce nouvel album resserre son attention tout en conservant cette énergie maniaque. Avec des camées de contemporains expérimentaux comme FKA Twigs et des échantillons inattendus comme le morceau de Beyoncé “Baby Boy” en 2003, 2017-2019 montre que Jaar peut maintenir son son indépendamment de ce avec quoi il travaille. Il semble impossible de recommander un seul morceau, avec les nombreux hauts de l’absurdité en pointillés de l’album, jusqu’à ce que vous entendiez un plaisir garanti de la foule comme “With An Addict”. les échantillons se fondent subtilement dans quelque chose d’autre au cours de chaque minute: d’abord les synthés, descendant l’échelle comme des gouttes de pluie sur une fenêtre, puis vient la fusion des deux moments, suivie peu après d’une lueur ambiante tout droit sortie d’un espace de méditation zen. Cela semble redondant à admettre, mais Jaar a encore une fois atteint un nouveau sommet de carrière. [Nina Corcoran]

[Young Money, January 31]

Deux ans après son retour émotionnel et triomphal avec Tha Carter V, Lil Wayne revient pour un autre tour. Il n’est pas aussi réfléchi cette fois, ce qui est bien; nous connaissons mieux les drôles de punchlines sans fin que les riches trentenaires qui réfléchissent à sa vie pop extraordinaire. Il résonne avec beaucoup d’entrain sur Funeral, attaquant des morceaux comme “Mahogany” et “Mama Mia” avec un plaisir tellement audible que ses volées lyriques dépassent souvent les battements. Comme d’habitude avec les albums de Lil Wayne, c’est un peu trop long, avec un remplissage inutile farci aux côtés de singles potentiels (“I Do It” avec Big Sean et Lil Baby) et des moments introspectifs comme “Trust Nobody” (avec Adam Levine) et “Satan’s Kid, »Ce dernier où il évoque tristement son enfance à la Nouvelle-Orléans. Mais il y a surtout des chansons comme «Ball Hard», une coupe hors concours avec Lil Twist où il fait référence à Erick Sermon, Ricky Martin, Jackie Joyner, Taylor Swift et Pee-Wee Herman, puis dit, «Ball hard / Sinéad O’Connor. ” [Mosi Reeves]

[Temporary Residence Ltd., February 7]

Pour qu’un groupe de hardcore japonais ait changé les trajectoires du post-rock, du screamo, du black metal et de nombreux sous-genres entre ces frontières, on pourrait supposer que ses réalisations en carrière étaient toutes du passé. Avec The Fallen Crimson, Envy prouve qu’il est possible d’être à la fois une influence massive tout en restant pertinent ici et maintenant. Pour qu’un groupe soit défendu par tout le monde, de Mogwai à Touché Amoré et que son son informe directement le plus grand succès du crossover du métal de la dernière décennie, ici, Envy va encore une fois de l’avant, mais avec un album qui a été particulièrement durement gagné. Après 2015, Atheist’s Cornea, le groupe a éclaté, pour se réunir quelques années plus tard comme si le temps ne s’était pas écoulé. Le Fallen Crimson est un voyage émotionnel et évocateur, plein de houles post-rock qui se déversent dans des passages chaotiques noueux sans avoir l’impression que le groupe bascule simplement d’un commutateur de calme à fort. Envy reste le précurseur dans un style que beaucoup ont copié mais peu utiliseront avec autant de puissance. [David Anthony]

[Self-released, February 7]

Matt Pond PA s’est séparé en 2017, laissant derrière lui 12 LPs, autant d’EP, et un grand nombre de splits et de singles autonomes, dont des trames sonores de nombreux make-up adolescents tendre dans les années 2000. Les faces B et les compilations de démo comme A Collection Of Bees ont tendance à être réservées aux fans, mais l’étendue et la portée du travail de Pond – son écriture a exploré presque tous les coins de ce que nous appelons les «indie folk» – exige une réflexion, ne serait-ce que parce que il y en a tellement. C’est un ensemble parfaitement organisé dans ce sens, associant quelques versions alternées douloureusement charmantes de “Starlet” et “Love To Get Used” avec la folie psycho-folk de “Round And Round”, une paire d’instruments mélancoliques et même un Stevie entraînant Couverture des pseudos. Mais les cadeaux de Pond allaient au-delà de sa prolificité – sa couverture de laine d’une voix et des mélodies accrocheuses aux tons sépia restent distinctifs à ce jour, un tas de feuilles d’automne croquantes dans lesquelles sauter encore et encore. [Randall Colburn]

[Atlantic, February 7]

Il faut un enfer d’un assemblage pour imiter le désordre et la confiance de Harley Quinn et ses amis. Heureusement, la tranche de chaos de DC Birds Of Prey est largement renforcée par une bande sonore qui se penche dans le chaos enduit de bonbons avec un mélange de joyaux de fête hip-hop, de rock implacable et de ballades pop déformées et émotionnelles. Plus qu’un complément à un film amusant, Birds Of Prey: L’album est un microcosme percutant des talents féminins les plus prometteurs d’aujourd’hui. Aux côtés de frappeurs pop lourds comme Normani, Megan Thee Stallion et Halsey, il y a de nouveaux arrivants comme Doja Cat, dont le morceau house anthémique et lourd de basse “Boss B * tch” est aussi cuivré que la méchante balançant le maillet elle-même. Bien que cela puisse être, avant tout, une bande-son, c’est aussi l’album de rupture idéal de Harley Quinn, transportant l’auditeur à travers des moments de désespoir, de rage, de métamorphose et, enfin, de béatitude béat. [Shannon Miller]

