Limited Run annonce une minuscule compilation physique en métal pour Switch, les précommandes ouvriront ce vendredi

Si vous aimez les expériences modernes au tour par tour comme Advance Wars, un jeu qui vaut le détour est Tiny Metal. Il a été publié pour la première fois en décembre 2017 et a reçu une suite intitulée Tiny Metal: Full Metal Rumble en mars 2019, ajoutant plus de cartes, d’unités et de carnage au jeu.

Ces deux titres seront désormais publiés sur Nintendo Switch sous forme physique dans le cadre d’une compilation Limited Run. Cela a été révélé sur le compte Twitter de l’entreprise:

Nous sommes heureux d’annoncer que Tiny Metal Ultimate, la compilation de Tiny Metal et Tiny Metal: Full Metal Rumble, obtient une édition limitée pour le Switch! @tinymetalgame

Tiny Metal Ultimate sera disponible en précommande pendant deux semaines à partir de 10 h HE le vendredi 13 mars. Pic.twitter.com/RbCjZt3fOI

– Limited Run Games (@LimitedRunGames) 9 mars 2020

La période de précommande (d’une durée totale de deux semaines) s’ouvrira ce vendredi 13 mars et plus de détails sur cette version particulière devraient être partagés à ce moment-là. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux jeux, lisez nos critiques ici et ici.

