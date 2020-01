Limited Run dévoile des éditions physiques pour la connexion de vitamines, les précommandes ouvrent le 17 janvier

Plus tôt en 2019, WayForward a révélé Connexion de vitamine pour Switch – un jeu coopératif original qui voit les joueurs combattre les virus pour protéger une famille. Eh bien, vous pourrez bientôt en accrocher une copie pour l’étagère de vos collectionneurs!

Limited Run Games a confirmé que la version physique du jeu s’ouvrira pour les précommandes le 17 janvier 2020. L’édition standard est comme vu ci-dessus, et coûtera 34,99 USD.

Alternativement, les fans inconditionnels de WayForward peuvent également s’emparer d’un superbe pack Édition Collector du jeu pour 64,99 $ USD. L’édition Collector comprend le jeu et des extras comme des peluches, une affiche réversible, la bande originale du jeu, et plus encore!

Des quantités limitées d’une édition spéciale Collector’s Switch de Vitamin Connection seront disponibles en deux lots à 10 h et 18 h HE le vendredi 17 janvier (alias WayForward Day)! Découvrez tous les goodies que vous obtiendrez dans ce CE ci-dessous. pic.twitter.com/NQyLdstaEO

– Limited Run 🔜 PAX South (@LimitedRunGames) 10 janvier 2020

Vous pourrez récupérer les deux éditions lors de leur précommande sur le site Web de Limited Run Games la semaine prochaine. Reste en bonne santé!

